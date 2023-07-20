Минпромторг намерен ввести ограничение на госзакупки импортного медоборудования

На сегодняшний день в РФ производится около 36 тысяч единиц аппаратов ИВЛ ежегодно. Среднегодовая потребность в такой аппаратуре, по расчетам, составляет 2700 единиц. В Минпромторге заявили, что существующих сейчас мощностей хватает для обеспечения внутренних нужд. Самыми крупными российскими производителями аппаратов ИВЛ выступают АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-электроникс», которые поставляют порядка 35% аппаратов на отечественный рынок от общего количества. Также можно отметить таких производителей, как ЗАО «Радиан», ООО «Хирана+», ООО «Медпром», ООО «ТМТ» и т. п.