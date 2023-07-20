Минпромторг намерен ввести ограничение на госзакупки импортного медоборудования

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Как сообщает newizv.ru, общественность и СМИ изначально негативно отреагировали на данную новость, однако дальнейший анализ нынешнего положения российского здравоохранения показал, что эта мера будет крайне действенна.
Согласно информации, предоставленной независимым брюссельским изданием EU-Chronicle, компания-производитель медицинских изделий США General-Electric HealthCare практически достигла монополии по ввозу в Россию высокотехнологичного медицинского оборудования.
Некоторые игроки, выпускающие медицинскую технику и медицинское оборудование, — Philips, Siemens, Canon — уже перестали поставлять свою продукцию в РФ.
GE предложила своим дилерам в России нарастить поставки, что сможет сделать компанию монополистом. На фоне наблюдающейся сейчас геополитической обстановки это недопустимо.
Общественность отрицательно отреагировала на планы об ограничении закупок иностранных аппаратов ИВЛ, что ранее обсуждалось Минпромторгом. Девять известных в стране благотворительных фондов («Живи сейчас», «Вера», «Кораблик», «АдВита» и т. п.) направили обращение, затрагивающее эту проблему, в министерство.
Представители ведомства ответили, что финальное решение будет основано на анализе полученных от организаций и рядовых россиян откликов. Минпромторг сегодня провел встречу производителей оборудования, экспертов медицинского сообщества и фондов с целью «открыто обсудить проект и обговорить все возможные вопросы».
В постановлении российского правительства от 30 апреля 2020 года № 616 указано, что запрет на ввоз в страну распространяется исключительно на те виды аппаратов ИВЛ, выпуск которых наряду с их эксплуатацией уже успешно налажен в стране. Стоит отметить, что данный закон не коснется поставок аппаратуры в частные клиники и приобретения техники фондами, о чем уточняет министерство.
На сегодняшний день в РФ производится около 36 тысяч единиц аппаратов ИВЛ ежегодно. Среднегодовая потребность в такой аппаратуре, по расчетам, составляет 2700 единиц. В Минпромторге заявили, что существующих сейчас мощностей хватает для обеспечения внутренних нужд. Самыми крупными российскими производителями аппаратов ИВЛ выступают АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-электроникс», которые поставляют порядка 35% аппаратов на отечественный рынок от общего количества. Также можно отметить таких производителей, как ЗАО «Радиан», ООО «Хирана+», ООО «Медпром», ООО «ТМТ» и т. п.
Когда началась пандемия коронавируса, спецслужбы Израиля массово скупали аппараты ИВЛ для создания искусственного ажиотажа на такое оборудование. На этом фоне российский премьер Михаил Мишустин был вынужден дать поручение о наращивании объемов производимых в стране аппаратов ИВЛ, и с этой задачей удалось справиться.
Наша страна обладала и стратегическими запасами, и производственными мощностями, которые помогали оперативно собирать множество аппаратов ИВЛ. Теперь необходимо так «докрутить» производство, чтобы отечественные разработки не уступали западным в рамках предъявляемых пациентами и медиками требований.