Глава Омской области Хоценко предложил проводить в регионах кадровые конкурсы

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Президент поддержал инициативу Хоценко об активном привлечении участников конкурса «Лидеры России» к решению прикладных задач в субъектах РФ. Сам Хоценко был финалистом конкурса в 2019 году, и этот опыт очень сильно помог ему в дальнейшей деятельности, пишет gorod55.ru
«В Омской области „Лидеры России“ работают во всех направлениях на развитие нашего сибирского региона. Более 7000 омичей за пять лет приняло участие в конкурсе. „Лидеры России“, я считаю, это тот базовый конкурс, который нужно продолжать», — отметил Хоценко на заседании.
Он предложил провести в регионе кадровый конкурс и пообещал взять на вооружение и воплотить в жизнь конструктивные предложения конкурсантов из Омской области, а также предусмотреть для них возможность стажировки в органах власти.
«Сегодня рассказал президенту России Владимиру Путину о нашей идее провести кадровый конкурс в нашем регионе. Президент поддержал эту идею, так что в самое ближайшее время запустим кадровый проект. Он будет первый не только в Омской области, но и в Сибирском федеральном округе. Всех небезразличных людей приглашаю к участию, кто хочет помочь в развитии нашего региона, нашей страны. Всех финалистов обязательно включу в управленческий кадровый резерв правительства нашего региона, предложим вместе поработать на управленческих позициях. Будет достойный хороший конкурс. Спасибо президенту за поддержку, спасибо России за те возможности, которые она дает каждому жителю», — прокомментировал Хоценко.
Виталий Хоценко возглавляет регион всего четыре месяца. Несмотря на молодой возраст (ему 37 лет), Хоценко уже имеет внушительный послужной список. За его плечами несколько руководящих должностей, на каждой из которых было немало проблем. Благодаря своему опыту в решении тяжелых задач Хоценко обратил на себя внимание главы государства, который назначил его на должность исполняющего обязанности Омской области.
«Пример Виталия Павловича говорит о том, что мы стараемся, и будем стараться помогать людям, которые результативно поработали на важнейших направлениях, помогать двигаться дальше, расширять свои возможности и получать участки работы с большей ответственностью», — отметил Владимир Путин.
С севера на юг
Первым местом, которое возглавил Хоценко, был Департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа. За время его работы здесь были созданы технопарк, несколько природных заказников, образован региональный научный центр изучения Арктики.
Спустя три года поступивший на должность губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров предложил Хоценко стать министром энергетики, промышленности и связи региона. Именно здесь управленец смог развернуться по полной программе и инициировать множество нововведений.
Так, при Хоценко в Ставропольском крае возникла совершенно новая отрасль возобновляемой генерации. Ветрогенераторы и солнечные батареи стали активно использоваться в качестве источников энергии.
Кроме того, в крае вырос индекс промышленного производства, начала повсеместно внедряться цифровизация. Качественный интернет и стабильная мобильная связь стали доступны даже в самых отдаленных и малочисленных селах края.
Немало внимания Хоценко уделял бизнесу. При его непосредственном участии бывший некогда крупнейшим в стране завод «Автоприцеп-КАМАЗ» получил новую жизнь в виде индустриального парка «Мастер», ставшего отличной площадкой для множества предпринимателей.
Испытание пандемией
Видя немалый успех министра, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров предложил ему подать заявку на конкурс управленцев «Россия — страна возможностей», и это стало новой поворотной точкой в карьере Хоценко.
Во-первых, он вошел в число 300 финалистов, обойдя тысячи других участников. Во-вторых, на него обратил внимание министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который и предложил должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления.
Хоценко не успел и года провести в новой должности, как разразилась пандемия коронавирусной инфекции. Вскоре его назначили руководителем штаба по обеспечению средствами индивидуальной защиты. И без того немалая ответственность, выпавшая на его долю, выросла в сотни раз. Хоценко находился на рабочем месте буквально круглосуточно. Дошло даже до того, что он попросил разместить у себя в кабинете раскладушку.
За время бушующего вируса была проведена огромная работа. Внедрена единая региональная субсидия, за три года объём средств, выделяемых в регионы, вырос с 50 миллионов до 300 миллиардов рублей. Разработана единая региональная промышленная политика. Введены новые меры поддержки для промышленных кластеров и технопарков. И это уже не говоря о том, что именно на Хоценко легла ответственность по закупке масок, антисептиков, медикаментов, аппаратов ИВЛ и многих других вещей, предназначенных для спасения людей в тяжелейшее для всего мира время.
За работу в период пандемии президент Владимир Путин вручил Виталию Хоценко медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Но, как выяснилось позднее, это были далеко не самые экстремальные условия, в которых ему предстояла проверка на прочность.
С мира на войну
В феврале 2022 года на территории Украины началась специальная военная операция. Спустя четыре месяца Хоценко назначили председателем правительства Донецкой народной республики. Это было шоком для его родных. Даже его отец, Павел Витальевич, имеющий за плечами опыт войны в Чечне, был против такого назначения. Но сын решил — отказываться не имеет права.
Хоценко начал поднимать на ноги регион, в буквальном смысле находящийся в руинах. В первую очередь важно было восстановить Мариупольский порт — стратегически важный объект, через который должны были привозить стройматериалы, топливо, продовольствие.
Здесь очень важную роль сыграл весь прошлый опыт, а также знакомства с главами других регионов страны, которые Хоценко смог завести за время работы в предыдущих сферах. Помогать восстанавливать ДНР и ЛНР начала вся страна.
Под руководством Хоценко в регионе вновь ввели в строй водовод. Несмотря на то, что воду приходилось экономить, все же удалось запустить отопительную систему, что позволило пережить тяжелейшую зиму.
Также начал работу завод стальных труб, простаивавший с 2014 года. Кроме того, Хоценко смог организовать и провести референдум.
Нахождение в зоне боевых действий сопряжено с множеством смертельных опасностей. Хоценко не раз попадал под обстрелы, в один из которых он был ранен, а его охранник — погиб.
Направление — Сибирь
В общей сложности в ДНР Хоценко пробыл девять месяцев. За свою деятельность получил еще одну правительственную награду — Орден почета. А в апреле 2023 года Владимир Путин предложил ему стать исполняющим обязанности губернатор Омской области.
Хоценко сразу взялся за работу. Он начал процесс перезапуска оборонно-промышленного комплекса, в пять раз увеличив число выпускаемой продукции. Также выросло количество работников и их заработная плата.
На днях Хоценко принял участие в первом региональном форуме гражданских активистов «Решают люди», посвященном бюджетированию и поддержке инициатив жителей на местах. По его распоряжению, в следующем году будет выделен 1 миллиард рублей, который потратят на местные проекты по улучшению качества жизни людей.