Глава Омской области Хоценко предложил проводить в регионах кадровые конкурсы

«Сегодня рассказал президенту России Владимиру Путину о нашей идее провести кадровый конкурс в нашем регионе. Президент поддержал эту идею, так что в самое ближайшее время запустим кадровый проект. Он будет первый не только в Омской области, но и в Сибирском федеральном округе. Всех небезразличных людей приглашаю к участию, кто хочет помочь в развитии нашего региона, нашей страны. Всех финалистов обязательно включу в управленческий кадровый резерв правительства нашего региона, предложим вместе поработать на управленческих позициях. Будет достойный хороший конкурс. Спасибо президенту за поддержку, спасибо России за те возможности, которые она дает каждому жителю», — прокомментировал Хоценко.