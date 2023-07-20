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Эксперт: Турция контролирует черноморские проливы и сохраняет рычаг влияния

20 июля 2023, 07:19
В свете заморозки зерновой сделки обстановка в Черном море стала напряженной. Одна из ключевых сторон этой сделки — Турция, которая контролирует черноморские проливы и таким образом имеет значительное влияние на своих партнеров по соглашению.

Политолог Сергей Судаков, отвечая на вопрос о возможности закрытия проливов для России и открытия их для судов НАТО, указывает на то, что Турция давно играет эти карты. Еще с 1953 года, когда Турция вступила в НАТО, началась дискуссия о закрытии Босфора и Дарданелл. В то время умер Сталин, и это, по мнению эксперта, стало значимым фактором, который снял определенные ограничения. С тех пор Турция продолжает шантажировать Россию, пишет ИА RuNews24.ru

Несмотря на то, что армия Турции входит в десятку сильнейших армий в мире, политолог считает, что Анкара не стремится к военному конфликту. Если Турция нарушает международное право и договоренности, позволяя судам НАТО входить в Черное море, это может быть формальным поводом для объявления войны — так называемым «casus belli».

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