Эксперт: Турция контролирует черноморские проливы и сохраняет рычаг влияния

Политолог Сергей Судаков, отвечая на вопрос о возможности закрытия проливов для России и открытия их для судов НАТО, указывает на то, что Турция давно играет эти карты. Еще с 1953 года, когда Турция вступила в НАТО, началась дискуссия о закрытии Босфора и Дарданелл. В то время умер Сталин, и это, по мнению эксперта, стало значимым фактором, который снял определенные ограничения. С тех пор Турция продолжает шантажировать Россию, пишет ИА RuNews24.ru