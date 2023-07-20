Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Однако депутат Государственной Думы Олег Савченко считает, что не стоит проводить такую крупную приватизацию без должного обдумывания. В настоящее время нужно делать осмотрительные шаги. Заводы, связанные с обороноспособностью, и предприятия, занимающиеся ключевыми отраслями нашей экономики, ни в коем случае не должны быть приватизированы. Вместо этого, государство может сохранить владение, а частный бизнес будет заниматься управлением этих компаний, считает эксперт. Об этом пишет RuNews24.ru.
Некоторые отрасли требуют больше внимания к безопасности, чем к эффективности. Для них необходима программа партнерства между частным и государственным секторами. В любом случае, Савченко поддерживает приватизацию, так как этого требует время и обстоятельства.
Депутат также подчеркивает, что частный акционер более эффективно управляет предприятием, чем государство. Он считает, что можно использовать уже имеющиеся формы партнерства, например, специальный инвестиционный контракт, который обеспечивает выполнение инвестиций или проектов взамен на преференции от государства.
Парламентарий отрицает, что есть отрасли, которые нельзя доверить частным компаниям. Вопрос заключается в том, как передать управление — полностью приватизировать или использовать другую схему партнерства. Единственное исключение — армия и определенные сегменты, связанные с производством массового оружия. В остальных случаях государство может контролировать и убирать риски и опасности, а частный сектор будет заниматься управлением, резюмирует депутат.