Депутат Госдумы дал оценку инициативе по масштабной приватизации в России

Однако депутат Государственной Думы Олег Савченко считает, что не стоит проводить такую крупную приватизацию без должного обдумывания. В настоящее время нужно делать осмотрительные шаги. Заводы, связанные с обороноспособностью, и предприятия, занимающиеся ключевыми отраслями нашей экономики, ни в коем случае не должны быть приватизированы. Вместо этого, государство может сохранить владение, а частный бизнес будет заниматься управлением этих компаний, считает эксперт. Об этом пишет RuNews24.ru.