Аварийную девятиэтажку в Уфе снесет «Атлант»

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:04
Стало известно какая компания будет сносить многострадальную треснувшую девятиэтажку в Уфе, окончательно расселенную в 2018 году. Дом начал трескаться достаточно давно, и виной разрушениям называют карстовые процессы.
Уфимская компания «Атлант» выиграла тендер на снос за 25,2 млн рублей. Стоимость контракта существенно снизилась с начальной (максимальной) цены контракта — дисконт составил 806 тысяч рублей. Оплатит поэтапный снос здания городской бюджет, поэтапный разбор и снос здания начнут в августе и должны завершить до 2 октября нынешнего года.