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Аварийную девятиэтажку в Уфе снесет «Атлант»

20 июля 2023, 08:01
Фото: 2GIS

Аварийную девятиэтажку на Уфимском шоссе со скидкой более 800 тысяч снесет «Атлант»

Результаты аукциона по поиску подрядчика на снос здания опубликованы на сайте госзакупок.

Стало известно какая компания будет сносить многострадальную треснувшую девятиэтажку в Уфе, окончательно расселенную в 2018 году. Дом начал трескаться достаточно давно, и виной разрушениям называют карстовые процессы.

Уфимская компания «Атлант» выиграла тендер на снос за 25,2 млн рублей. Стоимость контракта существенно снизилась с начальной (максимальной) цены контракта — дисконт составил 806 тысяч рублей. Оплатит поэтапный снос здания городской бюджет, поэтапный разбор и снос здания начнут в августе и должны завершить до 2 октября нынешнего года.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы
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