Аварийную девятиэтажку в Уфе снесет «Атлант»

Уфимская компания «Атлант» выиграла тендер на снос за 25,2 млн рублей. Стоимость контракта существенно снизилась с начальной (максимальной) цены контракта — дисконт составил 806 тысяч рублей. Оплатит поэтапный снос здания городской бюджет, поэтапный разбор и снос здания начнут в августе и должны завершить до 2 октября нынешнего года.