Роспотребнадзор раскрыл правду о больнице в Уфе

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Так, в ходе проверки были выявлены нарушения санитарного законодательства. В пресс-службе ведомства отмечают, что к виновным будут применены меры административного воздействия.
Напомним, ранее в соцсетях распространилось видео, снятое якобы в отделении гнойной хирургии больницы №8 Орджоникидзевского района Уфы. По словам автора видео, по стенам отделения там ползают «полчища тараканов».
В пресс-службе регионального Минздрава Mkset сообщили, что предприняли попытку связаться с автором видео, однако тот не пожелал раскрывать свою личность. В комментарии ведомства также отмечается, что дезинсекционные мероприятия всех помещений ГКБ № 8 проводятся по графику каждые две недели.