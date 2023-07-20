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Роспотребнадзор раскрыл правду о больнице в Уфе

20 июля 2023, 16:40
Фото: 1MI

Антисанитарные условия выявили в ходе проверки в больнице в Уфе

Сотрудники Роспотребнадзора совместно с представителями прокуратуры Орджоникидзевского района проводят проверку в одной районных больниц. Поводом для этого послужило появившееся в соцсетях видео, автор которого сообщает об антисанитарных условиях в медучреждении, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в ходе проверки были выявлены нарушения санитарного законодательства. В пресс-службе ведомства отмечают, что к виновным будут применены меры административного воздействия.

Напомним, ранее в соцсетях распространилось видео, снятое якобы в отделении гнойной хирургии больницы №8 Орджоникидзевского района Уфы. По словам автора видео, по стенам отделения там ползают «полчища тараканов».

В пресс-службе регионального Минздрава Mkset сообщили, что предприняли попытку связаться с автором видео, однако тот не пожелал раскрывать свою личность. В комментарии ведомства также отмечается, что дезинсекционные мероприятия всех помещений ГКБ № 8 проводятся по графику каждые две недели.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город#Происшествия#Роспотребнадзор#Медицина#Больницы#Минздрав
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