Роспотребнадзор раскрыл правду о больнице в Уфе

В пресс-службе регионального Минздрава Mkset сообщили, что предприняли попытку связаться с автором видео, однако тот не пожелал раскрывать свою личность. В комментарии ведомства также отмечается, что дезинсекционные мероприятия всех помещений ГКБ № 8 проводятся по графику каждые две недели.