Адская кухня: В итальянском ресторане в Уфе повар напал с ножом на гостей

Евгения Б. в комментариях сообщает, что «официантка сказала, что у повара случился приступ, пошла кровь изо рта. Ему попытались оказать помощь, а он это воспринял как агрессию и схватился за нож. Поэтому, скорее всего, если кто и пострадал, то это персонал. Но я не видела, чтоб в приехавшую скорую кого-либо посадили или занесли на носилках. Я активность врачей вообще не видела. Поэтому хочется верить, что все обошлось».