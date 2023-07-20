Адская кухня: В итальянском ресторане в Уфе повар напал с ножом на гостей

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Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:47
19 июля вечер в семейном ресторане Тутто Бене на улице Маршала Жукова ужин превратился в страшный перформанс. Очевидцы публикуют видео как из заведения сотрудники Росгвардии выводят мужчину и сопровождают подписью, сообщающей, что «повар с ножом напал на гостей ресторана». По другой версии в комментариях напал он на своих коллег, а гостей лишь напугал.
В более чем 400 комментариях под постом отписываются и другие очевидцы, которые в том числе благодарят сотрудников Росгвардии за оперативный приезд.
— Отдельно хочется сказать большое СПАСИБО ребятам из Росгвардии. Приехали очень быстро, мы едва успели выбежать и запереться в машине, — пишет Евгения Б.
Мы запросили комментарий по ситуации в пресс-службе МВД по Башкирии и опубликуем его сразу после получения.
По предварительной неофициальной версии произошедшего от очевидцев сначала сотрудники звали на помощь врача из числа гостей, так как якобы у повара случился некий приступ, однако по словам тех же очевидцев мужчина быстро пришел в себя и взялся за нож.
Евгения Б. в комментариях сообщает, что «официантка сказала, что у повара случился приступ, пошла кровь изо рта. Ему попытались оказать помощь, а он это воспринял как агрессию и схватился за нож. Поэтому, скорее всего, если кто и пострадал, то это персонал. Но я не видела, чтоб в приехавшую скорую кого-либо посадили или занесли на носилках. Я активность врачей вообще не видела. Поэтому хочется верить, что все обошлось».
— Тоже были на террасе. Прям до сих пор перед глазами напуганное лицо женщины, которая кричала уходите, уводите детей. Я подумала, что наверно вынесут того человека, для которого искали медика среди посетителей. А тут такое… ребенок напуган, да и сами, — дополняет Евгения Б.
Официальные комментарии по ситуации сразу после их получения мы опубликуем отдельной заметкой.