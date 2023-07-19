Обслуживание пассажиров в VIP-залах аэропорта Уфы обойдется в 1,4 млн рублей

Профинансирует обслуживание в международном аэропорту пассажиров, летающих как внутренними, так и международными линиями, в VIP-залах вне зависимости от времени суток бюджет республики. В задачи аэропорта будет входить встреча важных пассажиров, их трансфер до зала ожидания. К залу ожиданий также представлен ряд требований — ниличие там системы кондиционирования воздуха, телевидение, доступ в интернет, а также табло и актуальной информацией о рейсах