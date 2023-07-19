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Обслуживание пассажиров в VIP-залах аэропорта Уфы обойдется в 1,4 млн рублей

19 июля 2023, 11:04
Фото: 1MI

До конца 2023 года аэропорт Уфы будет за 1,4 млн рублей обслуживать VIP-пассажиров

Результаты аукциона на обслуживание очень важных персон опубликованы на портале госзакупок.

Управление делами главы республики Башкортостан нашло подрядчика на VIP-обслуживание пассажиров в международном аэропорту «Уфа», им стал собственно аэропорт, который получил тендер на обслуживание по максимальной цене лота в 1,4 млн рублей. Контракт заключен с середины июля до конца текущего года.

Профинансирует обслуживание в международном аэропорту пассажиров, летающих как внутренними, так и международными линиями, в VIP-залах вне зависимости от времени суток бюджет республики. В задачи аэропорта будет входить встреча важных пассажиров, их трансфер до зала ожидания. К залу ожиданий также представлен ряд требований — ниличие там системы кондиционирования воздуха, телевидение, доступ в интернет, а также табло и актуальной информацией о рейсах

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии
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