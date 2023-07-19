В Уфе нашли похищенного отцом годовалого ребенка

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Стало известно, что годовалого ребенка, которого в начале июля предположительно похитил собственный отец, нашли и передали матери. Об этом корреспонденту Mkset сообщил адвокат женщины Роман Петров, отметив, что со стороны мужчины было оказано сопротивление.
— Будет дана процессуальная оценка правоохранителями. Мы со своей стороны, после того как будет оценено физическое и моральное состояние ребенка после пережитого стресса, выставим в гражданском порядке требования о возмещении морального вреда, — добавил Роман Петров.
Напомним, что о пропаже мальчика женщина заявила 4 июля. С ее слов, этому предшествовал конфликт с ее бывшем мужем и по совместительству отцом ребенка. Поиски малыша проходили по всей России, так как предполагалось, что ребенок мог находиться в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области.