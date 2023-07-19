В Уфе нашли похищенного отцом годовалого ребенка

Напомним, что о пропаже мальчика женщина заявила 4 июля. С ее слов, этому предшествовал конфликт с ее бывшем мужем и по совместительству отцом ребенка. Поиски малыша проходили по всей России, так как предполагалось, что ребенок мог находиться в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области.