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В Уфе нашли похищенного отцом годовалого ребенка

19 июля 2023, 16:28
Фото: 1MI
О пропаже сына в начале июля заявила в полицию мать, подозревая, что ребенка мог похитить ее бывший супруг и по совместительству отец мальчика.

Стало известно, что годовалого ребенка, которого в начале июля предположительно похитил собственный отец, нашли и передали матери. Об этом корреспонденту Mkset сообщил адвокат женщины Роман Петров, отметив, что со стороны мужчины было оказано сопротивление.

— Будет дана процессуальная оценка правоохранителями. Мы со своей стороны, после того как будет оценено физическое и моральное состояние ребенка после пережитого стресса, выставим в гражданском порядке требования о возмещении морального вреда, — добавил Роман Петров.

Напомним, что о пропаже мальчика женщина заявила 4 июля. С ее слов, этому предшествовал конфликт с ее бывшем мужем и по совместительству отцом ребенка. Поиски малыша проходили по всей России, так как предполагалось, что ребенок мог находиться в Санкт-Петербурге или в Ленинградской области.

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#Элина Сайфранова
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