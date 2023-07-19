В Уфе на благоустройство территории возле кинотеатра «Искра» выделят 300 млн рублей

Так, южную часть бульвара трансформируют в полупешеходную улицу, тротуары также планируется расширить. В то же время по северной части бульвара и улице Новогорной планируется организовать места для парковки автомобилей. На улице Комсомольская в квартале, ограниченном домами №161/1, 163 и 163/1 появится сквер и площадки для отдыха.