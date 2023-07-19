В Уфе на благоустройство территории возле кинотеатра «Искра» выделят 300 млн рублей

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Начальная цена контракта, согласно информации на сайте госзакупок, составляет 300 млн рублей. Власти планируют благоустроить территорию перед фонтаном «Мальчик с кураем», где планируется установить скамейки и урны, и прилегающего к нему бульвара Саид-Галиева.
Так, южную часть бульвара трансформируют в полупешеходную улицу, тротуары также планируется расширить. В то же время по северной части бульвара и улице Новогорной планируется организовать места для парковки автомобилей. На улице Комсомольская в квартале, ограниченном домами №161/1, 163 и 163/1 появится сквер и площадки для отдыха.
Помимо этого здесь также установят различную инфраструктуры. В частности, на данном участке появятся спортивно-игровые комплексы для детей. Планируется также провести работы по озеленению территории, установке нового наружного освещения, прокладке водопровода и канализации.
Напомним, кинотеатр «Искра», который не эксплуатировался с 2021 года, горел в мае этого года. По предварительной версии, причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Подробнее о том, как выглядит сейчас кинотеатр, Mkset рассказывал здесь.