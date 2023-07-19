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В Уфе на благоустройство территории возле кинотеатра «Искра» выделят 300 млн рублей

19 июля 2023, 07:49
Фото: 1MI
Согласно информации на сайте госзакупок, масштабные работы по благоустройству прилегающих к кинотеатру территорий нужно будет выполнить до 30 сентября 2024 года. Финансирование будет осуществляться за счет средств городского бюджета.

Начальная цена контракта, согласно информации на сайте госзакупок, составляет 300 млн рублей. Власти планируют благоустроить территорию перед фонтаном «Мальчик с кураем», где планируется установить скамейки и урны, и прилегающего к нему бульвара Саид-Галиева.

Так, южную часть бульвара трансформируют в полупешеходную улицу, тротуары также планируется расширить. В то же время по северной части бульвара и улице Новогорной планируется организовать места для парковки автомобилей. На улице Комсомольская в квартале, ограниченном домами №161/1, 163 и 163/1 появится сквер и площадки для отдыха.

Помимо этого здесь также установят различную инфраструктуры. В частности, на данном участке появятся спортивно-игровые комплексы для детей. Планируется также провести работы по озеленению территории, установке нового наружного освещения, прокладке водопровода и канализации.

Напомним, кинотеатр «Искра», который не эксплуатировался с 2021 года, горел в мае этого года. По предварительной версии, причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Подробнее о том, как выглядит сейчас кинотеатр, Mkset рассказывал здесь.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город#Благоустройство#Парки и скверы
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