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Стоимость проезда на популярном автобусном маршруте изменится в Уфе в августе

19 июля 2023, 10:03
Фото: 1MI

В Уфе изменится стоимость проезда на автобусе №248

Причину повышения стоимости проезда назвали в пресс-службе администрации города.

Так, стоимость проезда на автобусах №248, выполняющих маршрут «Уфимский ДОК — ТРЦ „Планета“ — Ул. Лётчиков», с 21 августа текущего года вырастит до 35 рублей. Отмечается, что стоимость проезда не меняется в зависимости от способа оплаты, в том числе при оплате по карте «Алга».

Причиной повышения стоимости проезда называют выросшие цены на топливо и запчасти. Подчеркивается, что перевозчик самостоятельно принимает решение об изменении тарифа ввиду того, что он в данном случае является нерегулируемым.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Транспорт#Общественный транспорт#Общество#Город
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