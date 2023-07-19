Стоимость проезда на популярном автобусном маршруте изменится в Уфе в августе

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Так, стоимость проезда на автобусах №248, выполняющих маршрут «Уфимский ДОК — ТРЦ „Планета“ — Ул. Лётчиков», с 21 августа текущего года вырастит до 35 рублей. Отмечается, что стоимость проезда не меняется в зависимости от способа оплаты, в том числе при оплате по карте «Алга».
Причиной повышения стоимости проезда называют выросшие цены на топливо и запчасти. Подчеркивается, что перевозчик самостоятельно принимает решение об изменении тарифа ввиду того, что он в данном случае является нерегулируемым.