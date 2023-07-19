В соцсетях распространяется пост с обвинениями больницы в Уфе в антисанитарии

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В одном из популярных в Башкирии телеграм-каналов БашДТП появилось пугающее видео. Оно якобы снято в отделении гнойной хирургии в ГКБ № 8 в уфимской Черниковки. Видео, где тараканы ползают по стенам неопознанного помещения, сопровождается развернутым постом о условиях пребывания в больнице.
— Находиться тут просто невозможно. Тут полчища тараканов. Невозможно ночью спать. Кроме этого именно в моей палате кран ходит ходуном. Элементарно отрегулировать воду, чтоб умыться или помыть посуду нужно его держать. А держать противно так как из щели лезут тараканы. При поступлении от предыдущего пациента не поменяли подушку и одеяло. А на моей кровати лежала бабушка которая ходила под себя. В итоге, всё пропитано мочой. Прошу примите меры. Я такой грязи и бардака нигде не видела. Для больницы, тем более хирургии такое должен быть недопустимо, — возмутился автор под видео с неопознанными тараканами.
В пресс-службе минздрава Башкирии сообщили, что пост в телеграм-канале о тараканах уже вызвал интерес ведомства и специалисты пытались связаться в автором видео с помощью журналистов, работающих в телеграм-канале, однако он не стал идти на контакт и раскрывать свою личность.
В минздраве отметили, что по опубликованному видео невозможно определить где именно оно было сделано.
— Вместе с тем, сообщаем, что дезинсекционные мероприятия всех помещений ГКБ № 8 проводятся по графику каждые две недели. В понедельник, 17 июля, главный врач проводил общий обход. Жалоб со стороны пациентов на наличие насекомых и санитарно- эпидемиологическому режиму не поступало. Очередная плановая дезинсекционная обработка всех помещений была проведена 18 июля нынешнего года, — прокомментировали неопознанное видео в министерстве.
Напомним, сегодняшнюю не анонимную жалобу на ситуацию в республиканском онкодиспансере в минздраве не только прокомментировали. Так женщина, которой пришлось получать капельницу в рамках химиотерапии в коридоре отделения, получила разъяснения лично от главного врача учреждения.