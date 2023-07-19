В соцсетях распространяется пост с обвинениями больницы в Уфе в антисанитарии

В пресс-службе минздрава Башкирии сообщили, что пост в телеграм-канале о тараканах уже вызвал интерес ведомства и специалисты пытались связаться в автором видео с помощью журналистов, работающих в телеграм-канале, однако он не стал идти на контакт и раскрывать свою личность.