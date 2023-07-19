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В РЭО анонсировали использование железных дорог для перевозки вторсырья из отходов

19 июля 2023, 18:51
Фото: reo.ru
Пользователи, которые прошли регистрацию на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), смогут перевозить грузы по железной дороге после оформления на электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП).

Как сообщает gorod55.ru, такие грузоперевозки будут осуществлять операторы подвижного состава, зарегистрированные на ЭТП ГП.

Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал, что работа по укреплению связей с участниками транспортного рынка ведется в целях развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и формирования экономики замкнутого цикла. РЭО, запустивший электронную торговую площадку, теперь наладил взаимодействие платформы по купле-продаже вторсырья с ЭТП ГП. Благодаря цифровой платформе можно будет воспользоваться услугами железнодорожных перевозок и сопутствующими сервисами, включая предоставление вагона, охрану грузов, терминальные услуги, привлечение финансирования для осуществления транспортировки и прочими.

 

Гендиректор ООО «Цифровая логистика» Николай Резвов отметил, что грузовые поезда можно считать наиболее экологичным видом транспорта. Поэтому компания теперь сотрудничает с РЭО и надеется, что взаимодействие двух цифровых платформ положительно повлияет на экологическую безопасность и развитие экономики замкнутого цикла.

Услуги ЭТП ГП становятся доступны после регистрации. Видеоинструкцию по регистрации можно посмотреть здесь, а ознакомиться с правилами оформления заказа — по этой ссылке.

Заур Абдурахимов, руководитель проекта ЭТП, рассказал, что интеграция подразумевает присутствие на электронной площадке Российского экологического оператора особого модуля — «Грузовые перевозки». Площадка занимается транспортировкой всех грузов по железнодорожным маршрутам в пределах РФ, исключая только опасные отходы. На площадке действует оферта, которая распространяется на всех клиентов и поставщиков.

Взаимодействие двух цифровых платформ помогает достичь цели по формированию экономики замкнутого цикла.

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