В РЭО анонсировали использование железных дорог для перевозки вторсырья из отходов

Posted 19 июля 2023, 18:51
Published 19 июля 2023, 18:51
Modified 19 июля 2023, 18:51
Updated 19 июля 2023, 18:51
Как сообщает gorod55.ru, такие грузоперевозки будут осуществлять операторы подвижного состава, зарегистрированные на ЭТП ГП.
Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал, что работа по укреплению связей с участниками транспортного рынка ведется в целях развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и формирования экономики замкнутого цикла. РЭО, запустивший электронную торговую площадку, теперь наладил взаимодействие платформы по купле-продаже вторсырья с ЭТП ГП. Благодаря цифровой платформе можно будет воспользоваться услугами железнодорожных перевозок и сопутствующими сервисами, включая предоставление вагона, охрану грузов, терминальные услуги, привлечение финансирования для осуществления транспортировки и прочими.
Гендиректор ООО «Цифровая логистика» Николай Резвов отметил, что грузовые поезда можно считать наиболее экологичным видом транспорта. Поэтому компания теперь сотрудничает с РЭО и надеется, что взаимодействие двух цифровых платформ положительно повлияет на экологическую безопасность и развитие экономики замкнутого цикла.
Заур Абдурахимов, руководитель проекта ЭТП, рассказал, что интеграция подразумевает присутствие на электронной площадке Российского экологического оператора особого модуля — «Грузовые перевозки». Площадка занимается транспортировкой всех грузов по железнодорожным маршрутам в пределах РФ, исключая только опасные отходы. На площадке действует оферта, которая распространяется на всех клиентов и поставщиков.
Взаимодействие двух цифровых платформ помогает достичь цели по формированию экономики замкнутого цикла.