В РЭО анонсировали использование железных дорог для перевозки вторсырья из отходов

Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал, что работа по укреплению связей с участниками транспортного рынка ведется в целях развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и формирования экономики замкнутого цикла. РЭО, запустивший электронную торговую площадку, теперь наладил взаимодействие платформы по купле-продаже вторсырья с ЭТП ГП. Благодаря цифровой платформе можно будет воспользоваться услугами железнодорожных перевозок и сопутствующими сервисами, включая предоставление вагона, охрану грузов, терминальные услуги, привлечение финансирования для осуществления транспортировки и прочими.