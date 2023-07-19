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Подробности смертельного ДТП на железной дороге раскрыли в РЖД

19 июля 2023, 09:38
Фото: 1MI
Ранее Mkset сообщал о ДТП на железнодорожном переезде на станции Равтау Куйбышевской железной дороги. В результате инцидента водитель автомобиля скончался.

Напомним, предварительно, автомобиль выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся поездом. Водитель за рулем авто скончался, пассажиру потребовалась госпитализация.

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Как сообщали Mkset в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, заметив автомобиль, машинист поезда использовал экстренное торможение, однако расстояние оказалось недостаточным для успешной реализации маневра. Избежать столкновения не удалось. Отмечается, что на движение других поездов инцидент не повлиял.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия
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