Подробности смертельного ДТП на железной дороге раскрыли в РЖД

Как сообщали Mkset в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, заметив автомобиль, машинист поезда использовал экстренное торможение, однако расстояние оказалось недостаточным для успешной реализации маневра. Избежать столкновения не удалось. Отмечается, что на движение других поездов инцидент не повлиял.