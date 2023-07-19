Минздрав объяснил, почему пациентка получала химиотерапию в коридоре больницы в Уфе

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Сегодняшнюю ситуацию в отделении противоопухолевой и лекарственной терапии Республиканского клинического онкологического диспансера прокомментировали в министерстве здравоохранения республики. Пациентка рассказала на странице главы Башкирии Радия Хабирова о том, что пришла в диспансер на процедуру химиотерапии, однако получала ее вне палаты, а в коридоре отделения.
Ситуацию прокомментировал главный врач Республиканского онкологического диспансера и по совместительству депутат Горсовета Уфы Адель Измайлов.
Он подтвердил, что пациентка поступила в отделение, но уточнил, что пришла она в отделение без результатов всех необходимых клинических анализов.
— Персонал отделения пошел навстречу, сотрудники выполнили анализы в Республиканском онкологическом диспансере. Как только пришли результаты анализов, пациентке поставили капельницу. Пациенты получают данный вид лечения используя передвижные инфузионные стойки. Чтобы оказать оперативную, своевременную медицинскую помощь, действительно, капельницу пациентка начала получать в коридоре, в связи с большим потоком больных. Приносим извинения за доставленные неудобства, — сообщил Адель Измайлов.
Также в ответе ведомства сообщалось, что утром свободных мест в женских палатах не было, но они освободились после ухода выписанных пациентов и уборки палаты. В 13:00 пациентку, которой пришлось получить капельницу в коридоре, перевели в палату, где она продолжила процедуру. Также с пациенткой побеседовал Адель Измайлов и дал ей необходимые разъяснения.