Минздрав объяснил, почему пациентка получала химиотерапию в коридоре больницы в Уфе

Также в ответе ведомства сообщалось, что утром свободных мест в женских палатах не было, но они освободились после ухода выписанных пациентов и уборки палаты. В 13:00 пациентку, которой пришлось получить капельницу в коридоре, перевели в палату, где она продолжила процедуру. Также с пациенткой побеседовал Адель Измайлов и дал ей необходимые разъяснения.