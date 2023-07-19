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В Башкирии женщина погибла в столкновении с грузовым поездом на перегоне

19 июля 2023, 06:02
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

В Башкирии женщина погибла в столкновении с грузовым поездом, поехав на красный свет

Обстоятельства происшествия в Архангельском районе выясняют сотрудники Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ведомства 19 июля.

Сегодня 19 июля в 9:30 минут на автодороге Архангельский-Тавакачево в Архангельском районе Башкирии произошло смертельное для водителя отечественной «семерки» столкновение с грузовым поездом.

По предварительным данным 51-летняя женщина-водитель на железнодорожном переезде решилась ехать на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с грузовым поездом. На место прибыли сотрудники МЧС России, которые извлекли из покореженного многотонным поездом автомобиля женщин. 51-летняя водитель скончалась, еще одна женщина получила травмы и получает медицинскую помощь, характер травм не раскрывается, но в ГАИ сообщают, что женщина госпитализирована.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Башкирии

Подробности происшествия уточняются, а на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Происшествия#Новости Башкирии#18+#Автомобиль#Транспорт#Дороги#ДТП#Товарный поезд
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