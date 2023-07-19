В Башкирии женщина погибла в столкновении с грузовым поездом на перегоне

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Published Сегодня, 06:02
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Сегодня 19 июля в 9:30 минут на автодороге Архангельский-Тавакачево в Архангельском районе Башкирии произошло смертельное для водителя отечественной «семерки» столкновение с грузовым поездом.
По предварительным данным 51-летняя женщина-водитель на железнодорожном переезде решилась ехать на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с грузовым поездом. На место прибыли сотрудники МЧС России, которые извлекли из покореженного многотонным поездом автомобиля женщин. 51-летняя водитель скончалась, еще одна женщина получила травмы и получает медицинскую помощь, характер травм не раскрывается, но в ГАИ сообщают, что женщина госпитализирована.
Подробности происшествия уточняются, а на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.