В Башкирии женщина погибла в столкновении с грузовым поездом на перегоне

По предварительным данным 51-летняя женщина-водитель на железнодорожном переезде решилась ехать на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с грузовым поездом. На место прибыли сотрудники МЧС России, которые извлекли из покореженного многотонным поездом автомобиля женщин. 51-летняя водитель скончалась, еще одна женщина получила травмы и получает медицинскую помощь, характер травм не раскрывается, но в ГАИ сообщают, что женщина госпитализирована.