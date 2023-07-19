Власти Башкирии сделали заявление по питанию людей за счет бюджета

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Социальное питание, включающее в себя питание в детских садах, школах, организациях отдыха и социального обслуживания, теперь будет подвергаться Единым требованиям. Предъявлять их будут собственно к организации, которая занимается питанием, установлен порядок организации питания и требования, которые создадут спецорганизациям равные условия доступа к деятельности по организации социального питания.
Помимо порядка организации Единая система требований коснется и мониторинга качества предоставленного питания. Как именно будут следить за качеством в релизе на сайте правительства не раскрывается.
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров напомнил, что практика республики в части организации школьного питания признана лучшей в стране, а министр торговли и услуг Башкирии Антон Гусев подчеркнул, что единые требования необходимы для обеспечения социальных групп населения качественным сбалансированным и безопасным питанием.
Помимо рекомендаций система включает в себя меры господдержки предприятий общественного питания, оказывающих услугу для обучающихся и воспитанников в образовательных организациях. Также республиканский Минторг рассмотрит и возможность использования механизма государственно-частного партнерства в организации социального питания.
Напомним, в то время как Башкирия была признана лучшим регионом по организации питания в школах, «дети-шпионы» снимали еду в столовых, которая им совсем не нравилась. На странице главы Башкирии регулярно появлялись жалобы родителей на те или иные недочеты в питании, такие как маленькие порции или же холодные блюда.
Даже главы муниципалитетов выявляли несоответствия в школьных столовых, так глава Белорецкого района Андрей Иванюта уличил одну из школьных столовых в серьезном недовесе порций и в отсутствии положенной по меню сметаны в борще. После волны подобных недовольств глава Башкирии Радий Хабиров на оперативке велел главам муниципалитетов без предупреждения отправиться в школьные столовые и изучить ситуацию. Главы так и поступили, но особых недочетов не выявили.
Стоит напомнить и то, что на пресс-конференции Министерства образования в декабре 2022 года глава ведомства Айбулат Хажин объяснил недовольства детей питанием в школах тем, что дети привыкли к фаст-фуду и прочим «вкусняшкам» и именно по этой причине отказываются от полезной и сбалансированной еды в столовой.