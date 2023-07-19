Власти Башкирии сделали заявление по питанию людей за счет бюджета

Напомним, в то время как Башкирия была признана лучшим регионом по организации питания в школах, «дети-шпионы» снимали еду в столовых, которая им совсем не нравилась. На странице главы Башкирии регулярно появлялись жалобы родителей на те или иные недочеты в питании, такие как маленькие порции или же холодные блюда.