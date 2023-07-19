Уголовное дело мэра, отъезд советника Хабирова и рост цен за проект в автобусах

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
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Updated Сегодня, 16:50
Мэр Давлеканово пойдет под суд за превышение должностных полномочий по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Известно, что в 2019 году мэрия города в рамках реализации нацпроекта «Экология» заключила муниципальный контракт с ООО «Уфимская Газовая компания» на сумму более 89 миллионов рублей. Компания должна была построить городскую систему очистки воды.
Советник главы Башкирии и певец Элвин Грей покинул Россию. Певец из Уфы Радик Юльякшин рассказал в соцсетях о том, что покинул Россию и отправился на летний отдых в Таиланд вместе с супругой. Музыкант отметил, что уже не в первый раз выбирает для отдыха именно тропические пляжи королевства в Юго-Восточной Азии.
В Уфе изменится стоимость проезда на автобусе №248. С 21 августа текущего года вырастит до 35 рублей. Отмечается, что стоимость проезда не меняется в зависимости от способа оплаты, в том числе при оплате по карте «Алга».
В Уфе нашли похищенного отцом годовалого ребенка. О пропаже сына в начале июля заявила в полицию мать, подозревая, что ребенка мог похитить ее бывший супруг и по совместительству отец мальчика. Ребенок был передан матери.