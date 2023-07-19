Стоматолог Патлатая: У детей на искусственном вскармливании чаще развивается кариес

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Эксперт указала, что именно грудное молоко является лучшим питанием для младенцев, поскольку оно богато многими необходимыми микроэлементами. Об этом пишет NEWS.ru.
«После перехода ребенка на обычную пищу важно тщательно выбирать качественные продукты, особенно молоко, потому что современные дети не получают в достаточном количестве микроэлементы. Соответственно, эмаль у них формируется слабая, что повышает риск развития кариеса», — сообщила Патлатая.