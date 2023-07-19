Стоматолог Патлатая: У детей на искусственном вскармливании чаще развивается кариес

«После перехода ребенка на обычную пищу важно тщательно выбирать качественные продукты, особенно молоко, потому что современные дети не получают в достаточном количестве микроэлементы. Соответственно, эмаль у них формируется слабая, что повышает риск развития кариеса», — сообщила Патлатая.