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Стоматолог Патлатая: У детей на искусственном вскармливании чаще развивается кариес

19 июля 2023, 17:04
Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, стоматолог Надежда Патлатая заявила, что зубная эмаль у детей, получавших искусственном вскармливании, слабее, что повышает риск развития кариеса.

Эксперт указала, что именно грудное молоко является лучшим питанием для младенцев, поскольку оно богато многими необходимыми микроэлементами. Об этом пишет NEWS.ru.

«После перехода ребенка на обычную пищу важно тщательно выбирать качественные продукты, особенно молоко, потому что современные дети не получают в достаточном количестве микроэлементы. Соответственно, эмаль у них формируется слабая, что повышает риск развития кариеса», — сообщила Патлатая.

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