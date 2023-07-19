Скретч-карты от «Пятёрочки» дают возможность получить призы

Как отмечается, акция доступна во всех магазинах сети «Пятёрочка» до 14 августа 2023 года. Условия акции предполагают, что за каждые 600 рублей в одном чеке покупатели получают скретч-карту на кассе. Под защитным слоем данной карты можно найти скидки на товары и покупки, промокоды на онлайн-доставку, подписку на сервис «Пакет», а также подарки от партнеров, такие как доступ к онлайн-кинотеатру и неограниченному прослушиванию музыки и подкастов.