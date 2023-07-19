Скретч-карты от «Пятёрочки» дают возможность получить призы

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Как отмечается, акция доступна во всех магазинах сети «Пятёрочка» до 14 августа 2023 года. Условия акции предполагают, что за каждые 600 рублей в одном чеке покупатели получают скретч-карту на кассе. Под защитным слоем данной карты можно найти скидки на товары и покупки, промокоды на онлайн-доставку, подписку на сервис «Пакет», а также подарки от партнеров, такие как доступ к онлайн-кинотеатру и неограниченному прослушиванию музыки и подкастов.
Более того, каждый гость имеет шанс получить приятный приз — подарочную карту «Пятёрочки» номиналом 4 000 рублей. Розыгрыши проводятся каждую неделю. Чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрировать чек на сумму более 600 рублей на сайте actions.5ka.ru. В личном кабинете на сайте акции можно отслеживать статус розыгрыша.
Более подробную информацию об акции, а также об условиях участия и порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.
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