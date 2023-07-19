Скандальному застройщику Уфы продлили срок договора застройки квартала в Черниковке

Квартал в Черниковке, ограниченный улицами Кремлевской, Кольцевой, Коммунаров, Черниковской, остался за застройщиком ПСК-6, суды продлили договор комплексного развития территории до июля 2027 года. По мнению судов двух инстанций мэрия Уфы стала причиной того, что застройщик вовремя не смог расселить аварийные дома и снести их, администрация не исполнила обязательства по договору., а именно долго не признавала дома аварийными, и признала их таковыми только после обращений компании.