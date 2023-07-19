Скандальному застройщику Уфы продлили срок договора застройки квартала в Черниковке

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Квартал в Черниковке, ограниченный улицами Кремлевской, Кольцевой, Коммунаров, Черниковской, остался за застройщиком ПСК-6, суды продлили договор комплексного развития территории до июля 2027 года. По мнению судов двух инстанций мэрия Уфы стала причиной того, что застройщик вовремя не смог расселить аварийные дома и снести их, администрация не исполнила обязательства по договору., а именно долго не признавала дома аварийными, и признала их таковыми только после обращений компании.
Так время на застройку указанного квартала компании ПСК-6 продлили до июля 2027 года, там планируется строительство четырех многосекционных домов высотой от 17 до 26 этажей. Из-за кризиса 2018 года ООО «Маштехресурсы», которое изначально должно было вести КРТ в данном квартале оказалось на грани банкротства и мэрия решила, что ООО должно переуступить права «Строительному управлению №11 „ПСК-6“», что собственно и произошло. Однако проблемы начались уже из-за долгого признания домов аварийными и медленным расселение признанных аварийными домов из-за пандемии коронавируса.
В 2022 году мэрия отказала застройщику в продлении срока действия договора о развитии застроенной территории, после чего компания обратилась в суд, который встал на сторону застройщика и это решение администрация не смогла оспорить ни в одной из инстанций.