Скали побил свой собственный рекорд

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Скали отметил, что находится в отличной физической форме и достиг пика своей подготовки. Он справился с болью в руках, которая возникает из-за комплексного регионального болевого синдрома, вызванного тяжелым переломом в детстве, пишет ИА RuNews24.ru
У Скали левая рука почти всегда болит из-за этого состояния. Даже мягкое прикосновение, движение, воздух или вода вызывают у него больные ощущения. Несмотря на это, спортсмен не останавливается и продолжает преодолевать себя.
Сейчас главной целью Даниэля является установление мирового рекорда по времени стойки в горизонтальной планке.