Скали побил свой собственный рекорд

Даниэль Скали, спортсмен из Австралии, установил новый мировой рекорд в отжиманиях за час — он сделал 3249 повторений. Это больше, чем его предыдущий рекорд в 3182 отжиманий, который был установлен в 2022 году.