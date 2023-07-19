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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Скали побил свой собственный рекорд

19 июля 2023, 12:55
Даниэль Скали, спортсмен из Австралии, установил новый мировой рекорд в отжиманиях за час — он сделал 3249 повторений. Это больше, чем его предыдущий рекорд в 3182 отжиманий, который был установлен в 2022 году.

Скали отметил, что находится в отличной физической форме и достиг пика своей подготовки. Он справился с болью в руках, которая возникает из-за комплексного регионального болевого синдрома, вызванного тяжелым переломом в детстве, пишет ИА RuNews24.ru

У Скали левая рука почти всегда болит из-за этого состояния. Даже мягкое прикосновение, движение, воздух или вода вызывают у него больные ощущения. Несмотря на это, спортсмен не останавливается и продолжает преодолевать себя.

Сейчас главной целью Даниэля является установление мирового рекорда по времени стойки в горизонтальной планке.

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