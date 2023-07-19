Названы 5 видов болезней, которыми могут заразиться в песочницах дети в Башкирии

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Роспотребнадзор Башкирии рассказал, какие опасности могут подстерегать детей в таком безобидном месте как песочница. Оказалось, что в обычных детских песочницах кроется уйма опасностей — от инфицирования паразитами до кишечных инфекций.
В Роспотребнадзоре напомнили, что помимо детей и забытых ими лопаточек завсегдатаями песочниц являются животные и птицы, которые являются потенциальными источниками инфекций, да и не прочь справить нужду в песочек, которым потом играют дети, порой не брезгуя и отведать его на вкус. Здесь к риску заразиться паразитами присоединяется опасность подхватить кишечную инфекцию, которая может привести не только к неприятным последствиям, но и к госпитализации. Спасти от заражений хотя бы частично может выбор песочницы, которая оборудована «ставнями» и может закрываться во время когда в ней нет играющих малышей.
Острицы, токсокары, токсоплазмы, лямблии, эхинококки — это не полный список паразитов, которые могут находиться не только в фекалиях животных, но и на шерсти, так что отсутствие запаха мочи и собственно кала животных еще не гарантирует безопасность песочницы. При этом в ведомстве поясняют, что паразитарные заболевания годами могут протекать без каких-либо симптомов, но потом проявится серьезными проблемами.
Песочница — это место, где дети очень тесно взаимодействуют, и это превращает ее в территорию, где легко можно подцепить разнообразные инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. Так что если малыш приболел, то лучше не пускать его в песочницу в заботе об остальных «игроках». Разумеется, в списке потенциальных рисков такие воздушно-капельные заболевания, как коклюш, корь, краснуха, ветряная оспа или же ветрянка. Родителям нельзя забывать о необходимости вакцинации по календарю прививок.
В песочнице можно заразиться даже столбняком, а от него спасти может только прививка. Даже небольшая царапина предметом на котором есть споры столбняка может привести к серьезным последствиям.
Есть и банальные заболевания из песочницы, так в ведомстве сообщают о том, что инфицирование респираторными инфекциями практически неизбежно.