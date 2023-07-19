Названы 5 видов болезней, которыми могут заразиться в песочницах дети в Башкирии

В Роспотребнадзоре напомнили, что помимо детей и забытых ими лопаточек завсегдатаями песочниц являются животные и птицы, которые являются потенциальными источниками инфекций, да и не прочь справить нужду в песочек, которым потом играют дети, порой не брезгуя и отведать его на вкус. Здесь к риску заразиться паразитами присоединяется опасность подхватить кишечную инфекцию, которая может привести не только к неприятным последствиям, но и к госпитализации. Спасти от заражений хотя бы частично может выбор песочницы, которая оборудована «ставнями» и может закрываться во время когда в ней нет играющих малышей.