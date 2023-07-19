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Рекламный рынок может попасть к одной организации, пока ФАС «догоняет» ситуацию

19 июля 2023, 13:19
Фото: 1MI
В этом году крупнейший российский оператор наружной рекламы Russ Outdoor приобрел своего основного конкурента — компанию Gallery. На фоне этого эксперты говорят, что рекламный рынок в России может оказаться монополизированным, а ФАС всего лишь «догоняет» ситуацию.

Как передает newizv.ru, антимонопольное ведомство одобрило сделку, посчитав, что она не приведет к установлению доминирующего положения ООО «Стинн», владеющего оператором Russ Outdoor.

Участники рынка попросили ФАС глубже изучить этот вопрос, поскольку считают, что сделка приведет к появлению организации, которая контролирует 90% наружной рекламы в Москве и 50% — в России.

Об этом также заявлял Союз операторов наружной рекламы. Там отметили, что слияние двух крупнейших операторов наружной рекламы страны приведет к изменению конкурентной среды и возможному росту цен на конечный рекламный продукт.

При этом складывается ощущение, что ведомство просто пыталось «догнать» уже заключенную сделку. Заявление об одобрении ФАС сделала 30 июня, а уже 1 июля, по данным ЕГРЮЛ, компания Gallery отошла новому владельцу. Не ясно, почему сделка такого уровня прошла за два выходных дня. Тем более что не было информации о ее подготовке, никто не опрашивал экспертов и участников, чтобы понять, как такое поглощение отразится на всей отрасли.

В 2024 году должен состояться конкурс на право заключить 10-летний контракт на размещение всей наружной рекламы в Москве. Эксперты задаются вопросами: кто сможет конкурировать с монополистов и будут ли вообще торги?

Сообщается, что рынок наружной рекламы пытались взять под контроль не впервые. В 2022 года в Госдуме рассматривали проект закона о едином операторе рекламы. Однако небольшие рекламные компании и ряд депутатов выступили против этого, после чего инициативу отклонили.

Глава Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг рассказал, что депутаты отправили в ФАС запрос по поводу сделки и сейчас ждут ответа. Он считает, что опасения экспертов о том, что рынок может быть монополизирован, небезосновательны.

«Сделка действительно может повлечь за собой такие последствия. В связи с этим я отправил депутатский запрос в Федеральную антимонопольную службу. Когда придет ответ, на основании полученной информации будем решать, как действовать дальше», — сказал депутат.

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