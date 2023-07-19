Рекламный рынок может попасть к одной организации, пока ФАС «догоняет» ситуацию

При этом складывается ощущение, что ведомство просто пыталось «догнать» уже заключенную сделку. Заявление об одобрении ФАС сделала 30 июня, а уже 1 июля, по данным ЕГРЮЛ, компания Gallery отошла новому владельцу. Не ясно, почему сделка такого уровня прошла за два выходных дня. Тем более что не было информации о ее подготовке, никто не опрашивал экспертов и участников, чтобы понять, как такое поглощение отразится на всей отрасли.