Рекламный рынок может попасть к одной организации, пока ФАС «догоняет» ситуацию

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Как передает newizv.ru, антимонопольное ведомство одобрило сделку, посчитав, что она не приведет к установлению доминирующего положения ООО «Стинн», владеющего оператором Russ Outdoor.
Участники рынка попросили ФАС глубже изучить этот вопрос, поскольку считают, что сделка приведет к появлению организации, которая контролирует 90% наружной рекламы в Москве и 50% — в России.
Об этом также заявлял Союз операторов наружной рекламы. Там отметили, что слияние двух крупнейших операторов наружной рекламы страны приведет к изменению конкурентной среды и возможному росту цен на конечный рекламный продукт.
При этом складывается ощущение, что ведомство просто пыталось «догнать» уже заключенную сделку. Заявление об одобрении ФАС сделала 30 июня, а уже 1 июля, по данным ЕГРЮЛ, компания Gallery отошла новому владельцу. Не ясно, почему сделка такого уровня прошла за два выходных дня. Тем более что не было информации о ее подготовке, никто не опрашивал экспертов и участников, чтобы понять, как такое поглощение отразится на всей отрасли.
В 2024 году должен состояться конкурс на право заключить 10-летний контракт на размещение всей наружной рекламы в Москве. Эксперты задаются вопросами: кто сможет конкурировать с монополистов и будут ли вообще торги?
Сообщается, что рынок наружной рекламы пытались взять под контроль не впервые. В 2022 года в Госдуме рассматривали проект закона о едином операторе рекламы. Однако небольшие рекламные компании и ряд депутатов выступили против этого, после чего инициативу отклонили.
Глава Комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг рассказал, что депутаты отправили в ФАС запрос по поводу сделки и сейчас ждут ответа. Он считает, что опасения экспертов о том, что рынок может быть монополизирован, небезосновательны.
«Сделка действительно может повлечь за собой такие последствия. В связи с этим я отправил депутатский запрос в Федеральную антимонопольную службу. Когда придет ответ, на основании полученной информации будем решать, как действовать дальше», — сказал депутат.