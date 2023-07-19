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Работал на камеру: Перевозчик обвинил выпавшего из автобуса в Уфе подростка в съемке

19 июля 2023, 05:05
Фото: 1MI

«Автомиг» заявил, что подросток выпал из 167 автобуса в центре Уфы на камеру

16-летний парень, который сейчас находится в больнице, якобы снимал видео с другом, заявили UTV в пресс-службе «Автомига» 18 июля.

Пока прокуратура и следственный комитет проверяют происшествие на остановке «Гостиный двор», где несовершеннолетний парень выпал из автобуса № 167 перевозчика «Автомиг» на ходу, сам перевозчик считает, что виноват в произошедшем сам пострадавший.

К перевозчику за комментарием обратились журналисты телеканала UTV и им сообщили, что мальчик выпал не случайно, а намеренно. И делал он это, как сейчас говорят, «в погоне за хайпом».

— Он ехал с другом, один другого снимал на телефон, — заявили в пресс-службе «Автомига».

Однако в компании сообщили и о том, что в связи с произошедшей ситуацией с водительским составом будет проведен внеплановый инструктаж о правилах ПДД, а водителя злополучного автобуса из которого выпал несовершеннолетний ждет беседа и административное наказание.

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