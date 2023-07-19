Работал на камеру: Перевозчик обвинил выпавшего из автобуса в Уфе подростка в съемке

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Пока прокуратура и следственный комитет проверяют происшествие на остановке «Гостиный двор», где несовершеннолетний парень выпал из автобуса № 167 перевозчика «Автомиг» на ходу, сам перевозчик считает, что виноват в произошедшем сам пострадавший.
К перевозчику за комментарием обратились журналисты телеканала UTV и им сообщили, что мальчик выпал не случайно, а намеренно. И делал он это, как сейчас говорят, «в погоне за хайпом».
— Он ехал с другом, один другого снимал на телефон, — заявили в пресс-службе «Автомига».
Однако в компании сообщили и о том, что в связи с произошедшей ситуацией с водительским составом будет проведен внеплановый инструктаж о правилах ПДД, а водителя злополучного автобуса из которого выпал несовершеннолетний ждет беседа и административное наказание.