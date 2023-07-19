«Пытались пройти на борт»: троих жителей Башкирии задержали в аэропорту

Известно, что мужчины, трое из которых являются уроженцами Башкирии, находились в состоянии алкогольного опьянения и до начала конфликта между собой знакомы не были. После того, как один из мужчин получил отказ от бортпроводников в перелете, он начал возмущаться и нецензурно выражаться в адрес работников аэропорта.