«Пытались пройти на борт»: троих жителей Башкирии задержали в аэропорту

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В аэропорт Нового Уренгоя накануне, 18 июля, потребовалась помощь сотрудников полиции. Как сообщает пресс-служба ведомства, четыре пассажира были задержаны сотрудниками за то, что пытались пройти на борт самолета в Уфу.
Известно, что мужчины, трое из которых являются уроженцами Башкирии, находились в состоянии алкогольного опьянения и до начала конфликта между собой знакомы не были. После того, как один из мужчин получил отказ от бортпроводников в перелете, он начал возмущаться и нецензурно выражаться в адрес работников аэропорта.
Прибывшие на место сотрудники полиции их задержали: троих привлекли к административной ответственности по статье «Появление в общественном месте в состоянии опьянения» со штрафом в 500 рублей, а четвертого несостоявшегося пассажира — по статье «Мелкое хулиганство» за грубое общение с персоналом аэропорта, ему также назначили штраф в 500 рублей.