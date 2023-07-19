mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Изображение материала

«Пытались пройти на борт»: троих жителей Башкирии задержали в аэропорту

19 июля 2023, 13:26
Фото: 1MI
Троих жителей Башкирии отказались пускать в самолет, летевший из Нового Уренгоя в Уфу. О происшествии в аэропорту рассказали в пресс-службе МВД.

В аэропорт Нового Уренгоя накануне, 18 июля, потребовалась помощь сотрудников полиции. Как сообщает пресс-служба ведомства, четыре пассажира были задержаны сотрудниками за то, что пытались пройти на борт самолета в Уфу.

Известно, что мужчины, трое из которых являются уроженцами Башкирии, находились в состоянии алкогольного опьянения и до начала конфликта между собой знакомы не были. После того, как один из мужчин получил отказ от бортпроводников в перелете, он начал возмущаться и нецензурно выражаться в адрес работников аэропорта.

Прибывшие на место сотрудники полиции их задержали: троих привлекли к административной ответственности по статье «Появление в общественном месте в состоянии опьянения» со штрафом в 500 рублей, а четвертого несостоявшегося пассажира — по статье «Мелкое хулиганство» за грубое общение с персоналом аэропорта, ему также назначили штраф в 500 рублей.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Самолет#Самолеты#Аэропорт
Подпишитесь
Борьба за пляж: арендатор на скандальном озере в Уфе прервал молчание и ответил Машко
Сегодня, 12:30
Чего только нет: побывали на самом странном рынке Уфы, где сразу уносит в «нулевые»
Сегодня, 05:54
«Мы только проснулись»: заслуженный артист Башкирии сделал заявление и покинул Россию
Сегодня, 12:09
Названы 5 видов болезней, которыми могут заразиться в песочницах дети в Башкирии
Сегодня, 12:09
Стоимость проезда на популярном автобусном маршруте изменится в Уфе в августе
Сегодня, 10:03
Сплошные проверки ждут водителей в Уфе на этой неделе
Сегодня, 11:12