mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Изображение материала

Призывавший рожать, а не строить карьеру глава минздрава России приедет в Башкирию

19 июля 2023, 07:40
Фото: 1MI

В поле зрения поликлиники: в Башкирии пройдет совещание с главой Минздрава РФ Мурашко

О грядущем в августе в Башкирии состоится важное мероприятие, сообщил руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин.

В августе в Башкирии пройдет всероссийское совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. В нем примет участие и федеральный министр здравоохранения Михаил Мурашко, который накануне на пленарном заседании Госдумы в режиме ВКС, выступая с докладом о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья, высоко оценил телемедицинские технологии, активно внедряемые в Башкирии. Говоря о Башкирии он также анонсировал и грядущее всероссийское совещание в республике.

Накануне Михаил Мурашко, который имеет образование врача акушера-гинеколога упрекнул женщин в нежелании рожать в молодом возрасте. Убеждения о том, что женщина сначала должна обзавестись образованием, а затем и работой и только потом рожать, он назвал «порочной практикой», которая приводит к бесплодию и недонашиванию беременности. Также он заявил, что предпочтения карьеры в молодом возрасте сокращает время для рождения третьего и четвертого ребенка в семье. Напомним, в Советском Союзе старородящими считали женщин с 26 лет, сегодня таковыми считаются роженицы старше 35 лет.

— Чем раньше она родит, тем лучше для здоровья самой женщины, для здоровья детей и её карьеры, — считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Экономия на детях: роженицам в Башкирии перестали выдавать наборы для новорожденных
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Минздрав#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Рождаемость
Подпишитесь
Чего только нет: побывали на самом странном рынке Уфы, где сразу уносит в «нулевые»
Сегодня, 05:54
Оставшиеся без «путешествия мечты» интеллектуалы из Уфы пожаловались Путину
Сегодня, 05:36
Скандальному застройщику Уфы продлили срок договора застройки квартала в Черниковке
Сегодня, 08:20
В Уфе на благоустройство территории возле кинотеатра «Искра» выделят 300 млн рублей
Сегодня, 07:49
Уфимка обвинила ХК «Кировец» в невыплате зарплаты
Сегодня, 06:38