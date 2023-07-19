Призывавший рожать, а не строить карьеру глава минздрава России приедет в Башкирию

Накануне Михаил Мурашко, который имеет образование врача акушера-гинеколога упрекнул женщин в нежелании рожать в молодом возрасте. Убеждения о том, что женщина сначала должна обзавестись образованием, а затем и работой и только потом рожать, он назвал «порочной практикой», которая приводит к бесплодию и недонашиванию беременности. Также он заявил, что предпочтения карьеры в молодом возрасте сокращает время для рождения третьего и четвертого ребенка в семье. Напомним, в Советском Союзе старородящими считали женщин с 26 лет, сегодня таковыми считаются роженицы старше 35 лет.