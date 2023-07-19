Призывавший рожать, а не строить карьеру глава минздрава России приедет в Башкирию

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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В августе в Башкирии пройдет всероссийское совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. В нем примет участие и федеральный министр здравоохранения Михаил Мурашко, который накануне на пленарном заседании Госдумы в режиме ВКС, выступая с докладом о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья, высоко оценил телемедицинские технологии, активно внедряемые в Башкирии. Говоря о Башкирии он также анонсировал и грядущее всероссийское совещание в республике.
Накануне Михаил Мурашко, который имеет образование врача акушера-гинеколога упрекнул женщин в нежелании рожать в молодом возрасте. Убеждения о том, что женщина сначала должна обзавестись образованием, а затем и работой и только потом рожать, он назвал «порочной практикой», которая приводит к бесплодию и недонашиванию беременности. Также он заявил, что предпочтения карьеры в молодом возрасте сокращает время для рождения третьего и четвертого ребенка в семье. Напомним, в Советском Союзе старородящими считали женщин с 26 лет, сегодня таковыми считаются роженицы старше 35 лет.
— Чем раньше она родит, тем лучше для здоровья самой женщины, для здоровья детей и её карьеры, — считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.