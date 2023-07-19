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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

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«Мы только проснулись»: заслуженный артист Башкирии сделал заявление и покинул Россию

19 июля 2023, 12:09
Фото: 1MI

Советник главы Башкирии и певец Элвин Грей покинул Россию

Подробности о своем отъезде из страны музыкант рассказал в соцсетях

Певец из Уфы Радик Юльякшин рассказал в соцсетях о том, что покинул Россию и отправился на летний отдых в Таиланд вместе с супругой. Музыкант отметил, что уже не в первый раз выбирает для отдыха именно тропические пляжи королевства в Юго-Восточной Азии.

«Мы только проснулись, с дороги уставшие пришли и сразу завалились. Просыпаемся в обед, а тут такая красота, жара», — делится Юльякшин с подписчиками.

Ранее Mkset рассказывал о судебных тяжбах лейбла артиста. Так, Арбитражный суд республики обязал лейбл Юльякшина выплатить суммарно 820 тысяч рублей компании, отвечавшей за визуальную составляющую концертов звезды эстрады. Подробнее о судебных делах, в которых оказался замешан лейбл Юльякшина, Mkset рассказывал здесь.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия#Летний оздоровительный отдых#Культура
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