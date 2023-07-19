«Мы только проснулись»: заслуженный артист Башкирии сделал заявление и покинул Россию

Певец из Уфы Радик Юльякшин рассказал в соцсетях о том, что покинул Россию и отправился на летний отдых в Таиланд вместе с супругой. Музыкант отметил, что уже не в первый раз выбирает для отдыха именно тропические пляжи королевства в Юго-Восточной Азии.