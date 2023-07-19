«Мы только проснулись»: заслуженный артист Башкирии сделал заявление и покинул Россию

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Певец из Уфы Радик Юльякшин рассказал в соцсетях о том, что покинул Россию и отправился на летний отдых в Таиланд вместе с супругой. Музыкант отметил, что уже не в первый раз выбирает для отдыха именно тропические пляжи королевства в Юго-Восточной Азии.
«Мы только проснулись, с дороги уставшие пришли и сразу завалились. Просыпаемся в обед, а тут такая красота, жара», — делится Юльякшин с подписчиками.
Ранее Mkset рассказывал о судебных тяжбах лейбла артиста. Так, Арбитражный суд республики обязал лейбл Юльякшина выплатить суммарно 820 тысяч рублей компании, отвечавшей за визуальную составляющую концертов звезды эстрады. Подробнее о судебных делах, в которых оказался замешан лейбл Юльякшина, Mkset рассказывал здесь.