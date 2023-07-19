Мэр Давлеканово пойдет под суд за превышение должностных полномочий

Следствие выяснило, что Гапоненко знал об отклонении подрядчика от первоначальной проектно-сметной документации и не организовал работу по корректировке документации и проведению повторной государственной экспертизы с учетом внесенных изменений. Мэр не только не известил Госжилнадзор о начале строительства объекта, но и не получил разрешение на его строительство. Помимо этого, мэр города подписал акты о приемке выполненных работ с завышенной стоимостью. После чего подрядчик необоснованно получил полную оплату по контракту.