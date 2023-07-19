Мэр Давлеканово пойдет под суд за превышение должностных полномочий

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Мэр Давлеканово Вячеслав Гапоненко предстанет перед судом по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СК РБ.
Известно, что в 2019 году мэрия города в рамках реализации нацпроекта «Экология» заключила муниципальный контракт с ООО «Уфимская Газовая компания» на сумму более 89 миллионов рублей. Компания должна была построить городскую систему очистки воды.
Следствие выяснило, что Гапоненко знал об отклонении подрядчика от первоначальной проектно-сметной документации и не организовал работу по корректировке документации и проведению повторной государственной экспертизы с учетом внесенных изменений. Мэр не только не известил Госжилнадзор о начале строительства объекта, но и не получил разрешение на его строительство. Помимо этого, мэр города подписал акты о приемке выполненных работ с завышенной стоимостью. После чего подрядчик необоснованно получил полную оплату по контракту.
Кроме того, для оказания услуг по строительному надзору был заключен контакт с ООО «Башкирская инженерно-строительная компания», однако фактически компания данную услугу не оказывала. Тем не менее осведомленный в этом мэр Гапоненко по окончании строительства поручил выплатить более 500 тысяс рублей. Утверждается, что учредителем и собственниками ООО являются знакомые обвиняемого мэра Давлеканово.
Так, новая система очистки воды не была введена в эксплуатацию, изменения в проектно-сметной документации не получили положительное заключение госэкспертизы, а качество питьевой воды не соответствует нормам СанПиН. Ущерб бюджету района оценили в более 89 миллионов рублей.
Вину Вячеслав Гапоненко признал частично. Уголовное дело направлено в суд.