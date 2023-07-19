Грязь с камнями из крана: жители Башкирии уже два месяца живут без воды

При этом, как утверждается, жители домов, столкнувшиеся с проблемой, неоднократно обращались в различные инстанции: от городского водоканала до главы республики. Однако везде получали лишь отписки. Так, одни чиновники объясняют возникновение данной ситуации жаркой погодой, на фоне которой потребление воды увеличивается, что приводит к тому, что водонапорная система не справляется. В других инстанциях жителям заявляли, что это происходит из-за временного ремонта труб или засорившихся фильтров в доме. Жители дома намерены подать жалобу в прокуратуру.