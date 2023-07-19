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Грязь с камнями из крана: жители Башкирии уже два месяца живут без воды

19 июля 2023, 03:25
Фото: 1MI
У жителей одного из микрорайонов города Октябрьский уже два месяца из крана течёт вода с примесью камней и песка. Они неоднократно обращались в администрацию и водоканал, но везде получали лишь отписки, сейчас они намерены обратиться в прокуратуру, сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня»

Так, по словам местной жительницы, из крана на протяжении уже нескольких месяцев вместо воды льется грязь с песком и камнями, от которых забиваются не только сами краны, но также и водяные фильтры и газовые колонки. Женщина подчеркивает, что мыться этой «водой» невозможно, тем более невозможно пить её.

При этом, как утверждается, жители домов, столкнувшиеся с проблемой, неоднократно обращались в различные инстанции: от городского водоканала до главы республики. Однако везде получали лишь отписки. Так, одни чиновники объясняют возникновение данной ситуации жаркой погодой, на фоне которой потребление воды увеличивается, что приводит к тому, что водонапорная система не справляется. В других инстанциях жителям заявляли, что это происходит из-за временного ремонта труб или засорившихся фильтров в доме. Жители дома намерены подать жалобу в прокуратуру.

Как отмечает телеграм-канал, сотрудники водоканала якобы приезжают в проблемный дом в обеденные время в будние дни, когда большинства жильцов нет дома, а далее отчитывается, что пробы воды соответствуют нормативам. Несколько раз в доме якобы проводили чистку фильтров, но уже буквально на следующие сутки из кранов вновь шла грязная вода.

#Видео#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия#Общество#ЖКХ#Водоснабжение#Горячее водоснабжение#Водоканал
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