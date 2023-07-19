Глава СК России взял на контроль дело о мошенничестве в отношении жителей Башкирии

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Как сообщает пресс-служба ведомства, ссылаясь на эфир правовой передачи на федеральном телеканале. В рамках данной передачи был продемонстрирован сюжет о жителях Башкирии, потерявших крупные суммы денежных средств в результате неправомерных действий группы специалистов по недвижимости. Отмечается, что один из данных специалистов в настоящий момент скрывается от правоохранительных органов.
Таким образом, руководитель регионального подразделения ведомства получил поручение о возбуждении уголовного дела по данному факту. Помимо этого В. Архангельскому необходимо будет предоставить доклад с информацией об установленных обстоятельствах. Подчеркивается, что ход и результаты данного расследования находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.