Глава СК России взял на контроль дело о мошенничестве в отношении жителей Башкирии

Как сообщает пресс-служба ведомства, ссылаясь на эфир правовой передачи на федеральном телеканале. В рамках данной передачи был продемонстрирован сюжет о жителях Башкирии, потерявших крупные суммы денежных средств в результате неправомерных действий группы специалистов по недвижимости. Отмечается, что один из данных специалистов в настоящий момент скрывается от правоохранительных органов.