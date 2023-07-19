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Глава СК России взял на контроль дело о мошенничестве в отношении жителей Башкирии

19 июля 2023, 03:07
Фото: 1MI
Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о мошеннических действиях в отношении жителей Башкирии, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ссылаясь на эфир правовой передачи на федеральном телеканале. В рамках данной передачи был продемонстрирован сюжет о жителях Башкирии, потерявших крупные суммы денежных средств в результате неправомерных действий группы специалистов по недвижимости. Отмечается, что один из данных специалистов в настоящий момент скрывается от правоохранительных органов.

Таким образом, руководитель регионального подразделения ведомства получил поручение о возбуждении уголовного дела по данному факту. Помимо этого В. Архангельскому необходимо будет предоставить доклад с информацией об установленных обстоятельствах. Подчеркивается, что ход и результаты данного расследования находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия
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