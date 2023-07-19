Глава РЭО Буцаев: В Оренбуржье создадут комплексный объект по обращению с ТКО

Глава РЭО рассказал, что мощность утилизации на новом объекте составит 129 400 тонн в год, а общая мощность — 300 000 тонн в год. Дорожная карта проекта уже готова. Она предполагает, что комплекс будет строиться на основе инвестиционного соглашения. Основную часть инвестиций предоставит РЭО. Это до 90 процентов от общей стоимости проекта. Так, весь проект оценивается в 4,331 миллиарда рублей. Российский экологический оператор готов предоставить 3,89 миллиарда рублей от этой суммы. Денис Буцаев отметил слаженность действий команды Паслера по подготовке проекта и его реализации. Руководитель компании также уточнил, что объект пока проектируется.