Глава РЭО Буцаев: В Оренбуржье создадут комплексный объект по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:50
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев и губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписали партнерское соглашение, пишет 56orb.ru.
Глава РЭО рассказал, что мощность утилизации на новом объекте составит 129 400 тонн в год, а общая мощность — 300 000 тонн в год. Дорожная карта проекта уже готова. Она предполагает, что комплекс будет строиться на основе инвестиционного соглашения. Основную часть инвестиций предоставит РЭО. Это до 90 процентов от общей стоимости проекта. Так, весь проект оценивается в 4,331 миллиарда рублей. Российский экологический оператор готов предоставить 3,89 миллиарда рублей от этой суммы. Денис Буцаев отметил слаженность действий команды Паслера по подготовке проекта и его реализации. Руководитель компании также уточнил, что объект пока проектируется.
Строительство оренбургского КПО должно завершиться до конца 2024 года. Участок для возведения завода определили в центральной зоне региона.
Необходимость для области этого завода отметил губернатор Оренбуржья. По словам Дениса Паслера, на комплекс будут поступать отходы из региональной столицы и нескольких ближайших районов в объеме не менее 300 000 тонн в год. Кроме этого, объект будет перерабатывать более 50 процентов отходов, образуемых в регионе. Это позволит снизить нагрузку на полигоны и нарастить объемы вовлечения вторсырья в новый хозяйственных оборот.
С появлением нового КПО Оренбургская область сможет почти полностью выполнять показатели национального проекта, согласно которому до 2030 года объем переработки ТКО должен составлять 100 процентов, а количество отправляемых на полигоны отходов — сократиться на 50 процентов.