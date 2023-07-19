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Глава Башкирии посетил похороны погибшего на СВО ефрейтора Самата Мустаева

19 июля 2023, 12:39
Фото: vk.com/Ришат Мансуров

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 32-летним ефрейтором Саматом Мустаевым

Траурная церемония прошла в селе Арово Чишминского района Башкирии 19 июля.

В Башкирии прошла торжественная церемония прощания с погибшим в ходе СВО 32-летним ефрейтором Саматом Мустафиным, посмертно награжденным орденом генерала Шаймуратова и орден Мужества, которым мужчину посмертно наградил Владимир Путин.

На церемонии прощания помимо родственников, друзей и односельчан были и высокопоставленные чиновники — глава республики Радий Хабиров, военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич и глава администрации Чишминского района.

Радий Хабиров выразил соболезнования родителям погибшего военнослужащего и 
дал обещание оказать помощь двум маленьким детям Самата Мустаева, а также дал поручение местным властям увековечить память погибшего. Глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров заверил, что семья получит от властей всю необходимую помощь.

Был на траурной церемонии и сослуживец Самата Мустафина Евгений Сулейманов, который был с Саматом вплоть до его гибели, он заявил, что Мустафин был лучшим в роте.

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#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Похороны участников СВО#СВО#Ирина Деревянчук
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