Глава Башкирии посетил похороны погибшего на СВО ефрейтора Самата Мустаева

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В Башкирии прошла торжественная церемония прощания с погибшим в ходе СВО 32-летним ефрейтором Саматом Мустафиным, посмертно награжденным орденом генерала Шаймуратова и орден Мужества, которым мужчину посмертно наградил Владимир Путин.
На церемонии прощания помимо родственников, друзей и односельчан были и высокопоставленные чиновники — глава республики Радий Хабиров, военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич и глава администрации Чишминского района.
Радий Хабиров выразил соболезнования родителям погибшего военнослужащего и
дал обещание оказать помощь двум маленьким детям Самата Мустаева, а также дал поручение местным властям увековечить память погибшего. Глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров заверил, что семья получит от властей всю необходимую помощь.
Был на траурной церемонии и сослуживец Самата Мустафина Евгений Сулейманов, который был с Саматом вплоть до его гибели, он заявил, что Мустафин был лучшим в роте.