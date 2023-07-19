Гастроэнтеролог предупредила жителей Саратовской области об опасности цитрамона

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Данный препарат считается одним из самых бюджетных лекарств. На вышеупомянутом онлайн-сервисе стоимость одной таблетки начинается от 1,3 рубля. Однако врачи предостерегают, что не стоит увлекаться цитрамоном. В ряде случаев его прием может вызвать негативные последствия для здоровья, пишет vzsar.ru.
Сегодня на рынке достаточно много других обезболивающих, среди которых врач может выбрать наиболее подходящее пациенту. Так, на «Здравсити» ассортимент таких лекарств насчитывает более тысячи наименований, из них около трехсот имеют таблетированную форму. Среди подобных обезболивающих препаратов также популярны пенталгин, спазмалгон, андипал и другие.
«Цитрамон несовместим с алкоголем из-за высокого риска желудочно-кишечных кровотечений. Поэтому прием этого препарата при головной боли в сочетании со спиртным чреват негативными последствиями. Лучше все-таки дождаться, когда пройдет опьянение, и только тогда выпить обезболивающее», — отметила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Гордеева.
По ее словам, с осторожностью следует принимать цитрамон и лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Основная причина — содержащийся в препарате кофеин, который может вызвать гипертонический криз у людей с повышенным артериальным давлением.
Цитрамон опасен и для детей, поскольку ацетилсалициловая кислота в его составе при наличии вирусной инфекции может вызвать нарушения со стороны нервной системы и дыхания, а также повлиять на функционирование печени.
«Несмотря на невысокую стоимость, цитрамон довольно действенный препарат в однократном купировании головной боли. По силе эффекта у него практически нет конкурентов, если не брать в расчет более сильные наркотические анальгетики, — сообщила Елена Гордеева. — Однако принимать его регулярно не стоит — входящие в состав лекарства вещества необратимо плохо влияют на жизненно важные функции и органы. Если приступы головной боли постоянны, нужно обратиться к врачу для выяснения причины и назначения терапии».