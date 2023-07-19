Гастроэнтеролог предупредила жителей Саратовской области об опасности цитрамона

«Несмотря на невысокую стоимость, цитрамон довольно действенный препарат в однократном купировании головной боли. По силе эффекта у него практически нет конкурентов, если не брать в расчет более сильные наркотические анальгетики, — сообщила Елена Гордеева. — Однако принимать его регулярно не стоит — входящие в состав лекарства вещества необратимо плохо влияют на жизненно важные функции и органы. Если приступы головной боли постоянны, нужно обратиться к врачу для выяснения причины и назначения терапии».