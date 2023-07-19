Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Бывший посол ЛНР в Москве, Родион Мирошник, в интервью RuNews24.ru рассказал о возможности дальнейшего обострения ситуации в Черном море со стороны турецкого лидера. По его словам, Украина и Турция явно заинтересованы в сохранении «зернового коридора» как способа получения большой прибыли.
Украине и Турции необходимо найти способ запустить этот «зерновый коридор» без участия России. В будущем он может быть расширен до коридора для поставок оружия и контроля над определенными зонами Черного моря. Кроме того, игнорирование заявлений и действий России по этому вопросу может иметь пропагандистский эффект.
Родион Мирошник подчеркнул, что создание такого канала поддержки украинского режима неприемлемо для России. Поэтому необходимо предпринять меры для блокирования возможности использования портов для поставок. Это может быть достигнуто уничтожением украинской портовой инфраструктуры и установкой минных полей в зоне военных действий.
Кроме того, Родион Мирошник отметил, что Турция всё ещё имеет определенное влияние на Россию. «Южный поток» и строящийся газовый хаб являются рычагами влияния на Россию. Однако Турция также заинтересована в их реализации. Если будут предприняты меры, чтобы защитить интересы России в Черном море, Турция не будет настаивать на своих требованиях.