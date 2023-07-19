Эксперт: Украина стремится создать новый «зерновой коридор»

Кроме того, Родион Мирошник отметил, что Турция всё ещё имеет определенное влияние на Россию. «Южный поток» и строящийся газовый хаб являются рычагами влияния на Россию. Однако Турция также заинтересована в их реализации. Если будут предприняты меры, чтобы защитить интересы России в Черном море, Турция не будет настаивать на своих требованиях.