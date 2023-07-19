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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Эксперт рассказал, сможет ли Турция закрыть проливы для России

19 июля 2023, 14:52
Вследствие «заморозки» сделки с зерном возникли напряженные отношения в Черном море. Одна из ключевых сторон этой сделки — Турция, которая контролирует черноморские проливы и имеет значительное влияние на своих партнеров по соглашению.

Исследователь Сергей Судаков в беседе с runews24.ru ответил на вопрос о возможности закрытия Турцией проливов для России, а также об их открытии для кораблей НАТО.

«Дискуссия о закрытии Босфора и Дарданелл длится уже давно, начиная с 1953 года, когда Турция стала членом НАТО. Они продолжают играть в эту игру. Турция стала членом НАТО сразу после смерти Сталина, что стало определенным сдерживающим фактором. И сегодня Турция продолжает шантажировать Россию», — подчеркнул эксперт.

Несмотря на то, что у Турции есть одна из сильнейших армий в мире, Судаков считает, что Анкара не стремится к военному конфликту.

«Если Турция нарушает международное право и соглашения, позволяя кораблям НАТО входить в Черное море, то по международному праву это называется „casus belli“ (юридический термин времен римского права: формальный повод для объявления войны).

Если это представляет угрозу национальным интересам России, в соответствии с доктриной национальной безопасности РФ, у нас есть право использовать любое оружие, включая ядерное. Это ободряющий фактор, и я надеюсь, что наша доктрина ядерного сдерживания и национальной безопасности будет понятна и принята нашими коллегами из Турции», — заключил эксперт.

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