Эксперт рассказал, сможет ли Турция закрыть проливы для России

Если это представляет угрозу национальным интересам России, в соответствии с доктриной национальной безопасности РФ, у нас есть право использовать любое оружие, включая ядерное. Это ободряющий фактор, и я надеюсь, что наша доктрина ядерного сдерживания и национальной безопасности будет понятна и принята нашими коллегами из Турции», — заключил эксперт.