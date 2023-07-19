Десятки миллионов: интеллектуалы из Уфы заявили об обмане с «путешествием мечты»

В третьем сезоне в «Больше, чем путешествие» отправится каждый, у кого есть право на поездку по программе. 15 июля программа «Больше, чем путешествие» запустила цифровую платформу для выбора туров. С 15 по 30 июля участники получат письмо с подробной инструкцией о том, как забронировать понравившийся тур. Сделать это необходимо в течение 30 дней с момента его получения», — говорится в официальном сообщении.