Десятки миллионов: интеллектуалы из Уфы заявили об обмане с «путешествием мечты»

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:38
В сентябре 2022 году в Москве состоялась федеральная викторина «Лига знаний», организованная российским обществом «Знание» в 2022 году под эгидой администрации президента России. Участники финалов (всего их было три, включая Гранд-финал), согласно положению конкурса, получили в качестве призов путешествие по России — от Дагестана до Камчатки.
Однако спустя год большинство победителей так и не отправилось в обещанные туры. И это несмотря на то, что все этапы мероприятия проходили на высоком государственном уровне.
«Все было обставлено с шиком: приглашенные гости от Александра Друзя до Марии Киселевой, репортаж на Первом канале, среди приветствующих гостей — Сергей Кириенко. В финале второго тура мы заняли второе место и выиграли поездку на Дальний Восток на семь дней», — рассказывает одна из пострадавших, уфимка Элина Аминева.
Со слов организаторов, такой тур на одного человека обойдется в 250 тысяч рублей. При этом пострадавших — около двух сотен. А значит, счет идет на миллионы бюджетных средств.
«Финалистов каждого тура — 250 человек. Даже если одно путешествие стоит 100 тысяч, то это 25 млн рублей. Не выдали путешествия финалистам 2,3 туров и гранд-финалистам. То есть минимум 75 млн рублей. Отмечу, что по результатам второго тура единичным командам удалось все же съездить», — продолжает Аминева.
По словам уфимки, тур, который она вместе с ребятами ждала больше года, отменили за 12 дней, как и многим другим.
«Выиграли большое путешествие по Дальнему Востоку ещё в апреле 2022, но выбрать тур предложили лишь в сентябре. Поездка должна была состояться 19 июля 2023 года, но 7 июля на почту пришло письмо с сообщением, что придется дома сидеть», — рассказал другой финалист «Лиги знаний» Дмитрий Смирнов.
Команде Марии Смирновой также до сих пор не озвучили причину отмены поездки.
«Мы выиграли путешествие Тюмень-Тобольск с 28 апреля 2023-го на три дня. Поездку отменили, срок предполагаемой поездки не знаем. Специально собирались поехать командой из четырех человек, чтоб поездка точно состоялась. Направление выбирали в сентябре 2022-го», — сообщила Смирнова.
Пострадавшие объединились и теперь намерены обратиться за защитой прав в высшие инстанции. Главный их вопрос — куда же были потрачены деньги, выделенные из бюджета на обещанные туры.
«Где деньги? Видимо, они были выделены на эти поездки и на каком-то этапе исчезли. Организаторы викторины Российское общество „Знание“ и организаторы поездок „Больше, чем путешествие“ просто кидают нам отписки».
«Значит, красивые фотки и репортажи сделали за наш счёт, а призы так и не дали».
«Денег нет, но вы держитесь. Устно нам говорят противоречащие друг другу причины: недобор группы, технические сложности, смена подрядчика. Какие из них правдивы — разобраться сложно. Почему от внутренних недоработок в организации туров должны страдать мы?», — задаются вопросом лауреаты викторины в коллективном обращении в приемную президента.
Корреспондент Mkset направила запрос генеральному директору общества «Знание» Максиму Древалю. Что любопытно, абсолютно такой же ответ (буквально — слово в слово) мы получили и от представителей программы «Больше, чем путешествие». Массовую отмену туров длиной в год они назвали «временными трудностями»:
«Они связаны с отменой или переносом туров и вызваны переходом на новый формат работы одного из партнеров всероссийского интеллектуального турнира „Лига Знаний: школы и колледжи“ и разработкой новой цифровой платформы для выбора туров.
В третьем сезоне в «Больше, чем путешествие» отправится каждый, у кого есть право на поездку по программе. 15 июля программа «Больше, чем путешествие» запустила цифровую платформу для выбора туров. С 15 по 30 июля участники получат письмо с подробной инструкцией о том, как забронировать понравившийся тур. Сделать это необходимо в течение 30 дней с момента его получения», — говорится в официальном сообщении.
Однако финалисты конкурсов, уже привыкшие к подобного рода ответам, пока настроены скептически.
«Будем ждать 30-го. Если опять не отменят», — пишут уфимцы.
К слову, на момент публикации статьи платформа так и не открылась.
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