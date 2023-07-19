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Чего только нет: побывали на самом странном рынке Уфы, где сразу уносит в «нулевые»

19 июля 2023, 05:54
Фото: mkset.ru
Mkset отправился на популярный рынок в Инорсе, чтобы изучить цены и посмотреть, что и как там продают

Облик Уфы в последние годы меняется перманентно. На месте пустырей возникают многоэтажки, бесследно исчезают целые кварталы, разрушаются и реставрируются архитектурные памятники. Однако есть в городе место, которое, кажется, ни капли не изменилось с момента своего основания — рынок «Юрматы» в Инорсе.

Рынок по праву считается одним из старейших в Уфе. Как рассказывают сами горожане, многие ходят сюда за покупками поколениями. Отметим, что свое название рынок получил в честь одного из древних башкирских кланов.

Фото: mkset.ru
Фото: mkset.ru

Если вам надоели привычно-глянцевые супермаркеты с кафельными полами, хитросплетенными отделами с бакалеей и неторопливо-медитативной музыкой, звучащей отовсюду из динамиков, то рынок «Юрматы» — это для вас. Полное погружение в атмосферу ранних нулевых гарантировано.

Фото: mkset.ru

Сам рынок представляет из себя несколько перемежающихся крытых павильонов с остроконечными башенками на крыше. Сюда можно попасть через один из четырех входов — на каждой из сторон по периметру рынка. Центральный вход украшает выкрашенная зеленым ограда и большая вывеска с названием рынка. Первое, на что обращаешь внимание при входе на рынок, это уж очень узкие проходы: практически от края до края которых разложили свои товары продавцы.

Фото: mkset.ru

По первому впечатлению попадаешь ни то на блошиный рынок, ни то на бразильский карнавал. На сравнительно небольшой площади можно найти, кажется, всё: подряд здесь идут киоски с хозтоварами, игрушками, фруктами, искусственными цветами, одеждой, висящей на будто изрубленных манекенах.

Фото: mkset.ru

Сама территория рынка небольшая: обойти его полностью можно неспешным шагом минут за 15-ть. Практически над всеми уже упомянутыми ранее проходами висят навесы из клеенчатой ткани. Хорошее решение: защищает и от солнца, и от дождя. Но как раз из-за отсутствия света хождение здесь напоминает скитание по темному, пропахшему сыростью коридору.

Фото: mkset.ru

Бегают дети, перебирают в руках картошку женщины в цветастых платьях, переговариваются между собой продавщицы, готовые, к слову, в любой момент прервать светскую беседу с товарками, чтобы с привычной любезностью поинтересоваться: «Вас что-то интересует, молодой человек?».

Фото: mkset.ru

Больше всего нас интересовали цены на фрукты и овощи, а вернее то, сильно ли они отличаются от цен обычного супермаркета. Томаты, к примеру, здесь стоят от 60 рублей за килограмм, примерно по такой же цене можно найти огурцы. Кабачки в среднем 40-50 рублей, за такой же ценник можно найти картошку. Сильно разнятся цены на нектарины — от 120 до 200 рублей за килограмм. Спелые сливы, к примеру, можно найти за 60 рублей. Кукурузы или свежие кабачки можно взять за 30-45 рублей.

Фото: mkset.ru

Одна из наиболее дорогих позиций — черешня. Цены от 250 до 400 рублей за килограмм. До 350 рублей также доходят цены на виноград. Около 200 рублей будет стоить килограмм свежих апельсинов и примерно столько же придется отдать за ярко-желтые груши. Стоит отметить, что практически везде здесь можно рассчитаться безналом. На Затонском рынке, как выяснил ранее Mkset, такой опции нет. Бонусный балл за клиентоориентированность получают «Юрматы».

На вопрос о родине происхождения плодов продавцы отвечают разное: Азербайджан, Турция, Марокко и страны средней Азии. Неожиданно: болгарский перец из Оренбурга. Кстати, а вот арбузов из соседней области пока нет — из-за погоды они будут позже.

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Фото: mkset.ru

Помимо прочего милейшей особенностью рынка стали три больших собаки, спокойно снующие по палаточным коридорам. Все трое увесистые, коренастые, весело виляющие хвостами и с плотной блестящей шерсткой. Продавцы рассказывают, что эти собаки здесь уже не первый год, и все сотрудники рынка за ними ухаживают. Собаки же на это отвечают своей преданностью и добродушием, позволяя даже встреченным ими впервые незнакомцам погладить их и почесать за ушком.

Фото: mkset.ru

Как бы то ни было, среди уфимцев рынок «Юрматы» заработал твердую четверку (по крайней мере, так его оценили на Яндекс.Картах). Из плюсов здесь отмечают большой ассортимент и качество товаров, а вот к минусам отнесли грубость некоторых продавцов, подозрение на обвешивание, грязь и общее состояние рынка, которое некоторым напоминает «ларёк-марёк».

Фото: mkset.ru
#Азамат Нухов#Общество#Город#Новости Уфы
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