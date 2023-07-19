Чего только нет: побывали на самом странном рынке Уфы, где сразу уносит в «нулевые»

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
Облик Уфы в последние годы меняется перманентно. На месте пустырей возникают многоэтажки, бесследно исчезают целые кварталы, разрушаются и реставрируются архитектурные памятники. Однако есть в городе место, которое, кажется, ни капли не изменилось с момента своего основания — рынок «Юрматы» в Инорсе.
Рынок по праву считается одним из старейших в Уфе. Как рассказывают сами горожане, многие ходят сюда за покупками поколениями. Отметим, что свое название рынок получил в честь одного из древних башкирских кланов.
Если вам надоели привычно-глянцевые супермаркеты с кафельными полами, хитросплетенными отделами с бакалеей и неторопливо-медитативной музыкой, звучащей отовсюду из динамиков, то рынок «Юрматы» — это для вас. Полное погружение в атмосферу ранних нулевых гарантировано.
Сам рынок представляет из себя несколько перемежающихся крытых павильонов с остроконечными башенками на крыше. Сюда можно попасть через один из четырех входов — на каждой из сторон по периметру рынка. Центральный вход украшает выкрашенная зеленым ограда и большая вывеска с названием рынка. Первое, на что обращаешь внимание при входе на рынок, это уж очень узкие проходы: практически от края до края которых разложили свои товары продавцы.
По первому впечатлению попадаешь ни то на блошиный рынок, ни то на бразильский карнавал. На сравнительно небольшой площади можно найти, кажется, всё: подряд здесь идут киоски с хозтоварами, игрушками, фруктами, искусственными цветами, одеждой, висящей на будто изрубленных манекенах.
Сама территория рынка небольшая: обойти его полностью можно неспешным шагом минут за 15-ть. Практически над всеми уже упомянутыми ранее проходами висят навесы из клеенчатой ткани. Хорошее решение: защищает и от солнца, и от дождя. Но как раз из-за отсутствия света хождение здесь напоминает скитание по темному, пропахшему сыростью коридору.
Бегают дети, перебирают в руках картошку женщины в цветастых платьях, переговариваются между собой продавщицы, готовые, к слову, в любой момент прервать светскую беседу с товарками, чтобы с привычной любезностью поинтересоваться: «Вас что-то интересует, молодой человек?».
Больше всего нас интересовали цены на фрукты и овощи, а вернее то, сильно ли они отличаются от цен обычного супермаркета. Томаты, к примеру, здесь стоят от 60 рублей за килограмм, примерно по такой же цене можно найти огурцы. Кабачки в среднем 40-50 рублей, за такой же ценник можно найти картошку. Сильно разнятся цены на нектарины — от 120 до 200 рублей за килограмм. Спелые сливы, к примеру, можно найти за 60 рублей. Кукурузы или свежие кабачки можно взять за 30-45 рублей.
Одна из наиболее дорогих позиций — черешня. Цены от 250 до 400 рублей за килограмм. До 350 рублей также доходят цены на виноград. Около 200 рублей будет стоить килограмм свежих апельсинов и примерно столько же придется отдать за ярко-желтые груши. Стоит отметить, что практически везде здесь можно рассчитаться безналом. На Затонском рынке, как выяснил ранее Mkset, такой опции нет. Бонусный балл за клиентоориентированность получают «Юрматы».
На вопрос о родине происхождения плодов продавцы отвечают разное: Азербайджан, Турция, Марокко и страны средней Азии. Неожиданно: болгарский перец из Оренбурга. Кстати, а вот арбузов из соседней области пока нет — из-за погоды они будут позже.
Помимо прочего милейшей особенностью рынка стали три больших собаки, спокойно снующие по палаточным коридорам. Все трое увесистые, коренастые, весело виляющие хвостами и с плотной блестящей шерсткой. Продавцы рассказывают, что эти собаки здесь уже не первый год, и все сотрудники рынка за ними ухаживают. Собаки же на это отвечают своей преданностью и добродушием, позволяя даже встреченным ими впервые незнакомцам погладить их и почесать за ушком.
Как бы то ни было, среди уфимцев рынок «Юрматы» заработал твердую четверку (по крайней мере, так его оценили на Яндекс.Картах). Из плюсов здесь отмечают большой ассортимент и качество товаров, а вот к минусам отнесли грубость некоторых продавцов, подозрение на обвешивание, грязь и общее состояние рынка, которое некоторым напоминает «ларёк-марёк».