Чего только нет: побывали на самом странном рынке Уфы, где сразу уносит в «нулевые»

Больше всего нас интересовали цены на фрукты и овощи, а вернее то, сильно ли они отличаются от цен обычного супермаркета. Томаты, к примеру, здесь стоят от 60 рублей за килограмм, примерно по такой же цене можно найти огурцы. Кабачки в среднем 40-50 рублей, за такой же ценник можно найти картошку. Сильно разнятся цены на нектарины — от 120 до 200 рублей за килограмм. Спелые сливы, к примеру, можно найти за 60 рублей. Кукурузы или свежие кабачки можно взять за 30-45 рублей.