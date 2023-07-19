Борьба за пляж: арендатор на скандальном озере в Уфе прервал молчание и ответил Машко

Сама Евгения Машко на озере Глубоком планирует создать круглогодичный центр отдыха люкс-класса Millenium Park Resort. Новость вызвала у местных жителей беспокойство — не закроют ли для обычных граждан единственный в Деме пляж. Бизнес-вумен в свою очередь сообщила, ее проект разместится лишь на одной из сторон озера, а доступ к пляжу ни у кого не отнимут. Со слов Машко, желающие будут отдыхать на территории резорта за некую плату, а все остальные будут иметь возможность отдыхать так, как они привыкли.