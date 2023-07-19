Борьба за пляж: арендатор на скандальном озере в Уфе прервал молчание и ответил Машко

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Озеро Глубокое в Деме этим летом обросло скандалом. Не так давно уфимская бизнес-вумен Евгения Машко заявила, что текущий арендатор, который этим летом якобы дорабатывает на данном озере последний сезон, будто бы собирает плату за вход с граждан незаконно. С ее слов, расторгнут договор с ИП Александром Никитиным был еще в прошлом году. Свои слова бизнес-вумен подкрепила приказом Минземимущества Башкирии и скриншотом документа мэрии Уфы.
Mkset связался с Александром Никитиным, однако информацию по Демскому карьеру мужчина комментировать пока не готов. Тем не менее бизнесмен заявил, что в адрес Евгении Машко он готовит судебный иск.
Напомним, что вход в облагороженную зону пляжа сейчас стоит 100 рублей с человека и 200 рублей за въезд на авто, что уже не первый год вызывает недовольство демчан. После оплаты отдыхающим выдают чек (правда, со слов местных жителей, не всегда) — на нем указано, что деньги «собирает» некий предприниматель Андрей Никитин. Что известно о самом Никитине, мы рассказывали здесь.
Сама Евгения Машко на озере Глубоком планирует создать круглогодичный центр отдыха люкс-класса Millenium Park Resort. Новость вызвала у местных жителей беспокойство — не закроют ли для обычных граждан единственный в Деме пляж. Бизнес-вумен в свою очередь сообщила, ее проект разместится лишь на одной из сторон озера, а доступ к пляжу ни у кого не отнимут. Со слов Машко, желающие будут отдыхать на территории резорта за некую плату, а все остальные будут иметь возможность отдыхать так, как они привыкли.