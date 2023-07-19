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Posted 19 июля 2023, 14:32

Published 19 июля 2023, 14:32

Modified 19 июля 2023, 14:58

Updated 19 июля 2023, 14:58

Нургалиев рассказал о состоянии детей погибшей в ДТП в Башкирии блогерши Сафаровой

19 июля 2023, 14:32

Анвар Нургалиев рассказал о состоянии детей погибшей в ДТП блогерши Дианы Сафаровой

Со дня трагедии прошло больше двух месяцев, дядя погибшей блогерши рассказал о том, как с потерей справляются ее дети.

В мае этого года в ДТП скончалась известная блогерша Диана Сафарова, у женщины остались трое несовершеннолетних детей: старшая дочь и мальчики-близнецы.

Дядя Дианы певец Анвар Нургалиев рассказал в своих социальных сетях о том, как складывается жизнь детей.

— Наконец-то вырвались к детишкам, давно их не видел, не было времени. Но соскучился по ним, конечно. Учились кататься на двухколесном велосипеде, — рассказал Анвар Нургалиев.

Что касается старшей дочери Дианы Сафаровой, то девочка тяжело переживает потерю и редко появляется в социальных сетях Анава Нургалиева.

Известно, что в жизни детей участие принимает и их отец. Как отметил дядя погибшей, его присутствие очень помогает.

Напомним, что смертное ДТП произошло в поселке Чишмы в ночь на 9 мая. По информации ГИБДД РБ, «Хонду» женщины подрезал пьяный водитель автомобиля «Тойота». На данный момент мужчина находится под домашним арестом.

Похоронили Диану Сафарову в поселке Чишмы, проститься с ней пришли толпы неравнодушных.

#Новости Башкирии
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