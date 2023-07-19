Андрей Турчак: Все задачи народной программы будут выполнены

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Published Сегодня, 16:36
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Updated Сегодня, 16:36
Первоочередными задачами Медведев назвал обеспечение обороноспособности и безопасности России, а также выявление и удовлетворение всех потребностей спецоперации. Это касается не только нужд армии и военно-промышленного комплекса, но и обеспечения Вооружённых Сил РФ кадрами.
В приоритетах народной программы «Единой России» остаются модернизация школ, детских садов, больниц и поликлиник, развитие коммунальной инфраструктуры. Особое внимание Медведев призвал уделять финансированию социально значимых проектов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
В свою очередь, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в госбюджет закладывается финансирование повышения минимального размера оплаты труда, капремонты и строительство учебных заведений, развитие транспортной инфраструктуры, трансформации здравоохранения и другие задачи.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак акцентировал внимание на том, что все обещанные избирателям пункты народной программы обязательно будут выполнены. Также он заявил, что жизнь в новых субъектах нашей страны будет приведена к действующим в России стандартам.
Портал ER.RU процитировал слова Турчака о финансировании СВО. Секретарь генсовета ЕР заявил, что фронт будет финансироваться «в полном объёме».
«Традиционно региональное отделение партии принимает активное участие в ходе реализации народной программы „Единой России“. В республике успешно функционируют такие инфраструктурные проекты, как „Городская среда“, „Реальные дела“, „Новая школа“, „Культура малой родины“, „Детский спорт“, а также федеральная программа „Модернизация почтовых отделений“. От жителей Башкортостана в народную программу „Единой России“ поступило 170 116 наказов. „Партдесант“, состоящий из депутатов различных уровней, членов и сторонников партии, а также неравнодушных жителей, регулярно проводит мониторинг хода строительства и ремонта различных общественных пространств, школьных и дошкольных учебных заведений, скверов и дворов республики. Пристальное внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры — больницам, поликлиникам и ФАПам. По итогам мониторинга замечания „Партийного десанта“ незамедлительно принимаются в работу и оперативно устраняются. Отмечу, что в 2023 году рамках народной программы „Единой России“ и регионального партпроекта „Реальные дела“ будут исполнены 778 наказов», — прокомментировал руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов.