Андрей Турчак: Все задачи народной программы будут выполнены

«Традиционно региональное отделение партии принимает активное участие в ходе реализации народной программы „Единой России“. В республике успешно функционируют такие инфраструктурные проекты, как „Городская среда“, „Реальные дела“, „Новая школа“, „Культура малой родины“, „Детский спорт“, а также федеральная программа „Модернизация почтовых отделений“. От жителей Башкортостана в народную программу „Единой России“ поступило 170 116 наказов. „Партдесант“, состоящий из депутатов различных уровней, членов и сторонников партии, а также неравнодушных жителей, регулярно проводит мониторинг хода строительства и ремонта различных общественных пространств, школьных и дошкольных учебных заведений, скверов и дворов республики. Пристальное внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры — больницам, поликлиникам и ФАПам. По итогам мониторинга замечания „Партийного десанта“ незамедлительно принимаются в работу и оперативно устраняются. Отмечу, что в 2023 году рамках народной программы „Единой России“ и регионального партпроекта „Реальные дела“ будут исполнены 778 наказов», — прокомментировал руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов.