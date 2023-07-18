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Жуткое убийство в обычной коммуналке в Уфе: что произошло

18 июля 2023, 05:57
Фото: 1MI

Жуткое убийство в Уфе: окровавленную женщину обнаружили прохожие прямо на улице

В ходе конфликта на бытовой почве мужчина, проживавший в коммунальной квартире, нанес несколько ударов ножом своей соседке, делавшей тому замечанию по поводу его нечистоплотности, сообщает телеграм-канал Mash Batash

Как сообщает тг-канал, мужчина переехал в коммунальную квартиру по улице Комарова в Уфе не так давно, однако почти сразу после переезда у него начались конфликты с одной из соседок. Женщине якобы не нравилась его нечистоплотность. В частности, мужчина якобы плевался и не убирал мусор, оставленный им на общей кухне.

Ссоры продолжались. Спустя какое-то время в ходе очередного конфликта мужчина схватился за нож и нанес женщине несколько ударов. Превозмогая боль, женщина смогла выпрыгнуть из окна на первом этаже, упав после этого на дорогу. Очевидцы вызвали ей скорую, но от полученных травм женщина скончалась на месте.

Мужчина, от рук которого погибла женщина, предпринял попытку скрыться, но вскоре был задержан сотрудниками полиции на Южном автовокзале. В настоящее время его арестовали на два месяца.

#Новости Уфы#Происшествия#Азамат Нухов
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