Жуткое убийство в обычной коммуналке в Уфе: что произошло

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Как сообщает тг-канал, мужчина переехал в коммунальную квартиру по улице Комарова в Уфе не так давно, однако почти сразу после переезда у него начались конфликты с одной из соседок. Женщине якобы не нравилась его нечистоплотность. В частности, мужчина якобы плевался и не убирал мусор, оставленный им на общей кухне.
Ссоры продолжались. Спустя какое-то время в ходе очередного конфликта мужчина схватился за нож и нанес женщине несколько ударов. Превозмогая боль, женщина смогла выпрыгнуть из окна на первом этаже, упав после этого на дорогу. Очевидцы вызвали ей скорую, но от полученных травм женщина скончалась на месте.
Мужчина, от рук которого погибла женщина, предпринял попытку скрыться, но вскоре был задержан сотрудниками полиции на Южном автовокзале. В настоящее время его арестовали на два месяца.