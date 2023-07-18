Жуткое убийство в обычной коммуналке в Уфе: что произошло

Как сообщает тг-канал, мужчина переехал в коммунальную квартиру по улице Комарова в Уфе не так давно, однако почти сразу после переезда у него начались конфликты с одной из соседок. Женщине якобы не нравилась его нечистоплотность. В частности, мужчина якобы плевался и не убирал мусор, оставленный им на общей кухне.