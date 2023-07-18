Житель Башкирии призывал убивать участников СВО и поддерживающих спецоперацию

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
43-летнего жителя города Белебей Николая У. Центральный окружной военный суд признал виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде. За данные деяния его приговорили к двум с половиной годам заключения в колонии строгого режима.
ФСБ выявила, что мужчина распространял агитационные материалы, в которых призывал к насильственным действиям (убийствам) российских военных, принимающих участие в СВО и тех, кто поддерживает проведение спецоперации.
Однако деятельность мужчины не ограничивалась листовками и их раздачей, в пресс-службе УФСБ по Башкирии сообщили, что у него в ходе обыска был найден заряженный пистолет с глушителей и граната Ф-1.