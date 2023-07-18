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Житель Башкирии призывал убивать участников СВО и поддерживающих спецоперацию

18 июля 2023, 12:26
Фото: 1MI

Жителя Башкирии приговорили к 2,5 годам тюрьмы за призывы убивать участников СВО

За публичные призывы к терроризму и его оправдание он проведет в колонии строгого режима 2,5 года, сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии 18 июля.

43-летнего жителя города Белебей Николая У. Центральный окружной военный суд признал виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде. За данные деяния его приговорили к двум с половиной годам заключения в колонии строгого режима.

ФСБ выявила, что мужчина распространял агитационные материалы, в которых призывал к насильственным действиям (убийствам) российских военных, принимающих участие в СВО и тех, кто поддерживает проведение спецоперации.

Однако деятельность мужчины не ограничивалась листовками и их раздачей, в пресс-службе УФСБ по Башкирии сообщили, что у него в ходе обыска был найден заряженный пистолет с глушителей и граната Ф-1.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#18+#Приговор#Суд#СВО#Участники СВО
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