В Уфе подорожала смерть

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
«Комбинат специализированного обслуживания» города Уфы будет работать по новым ценам. Информация о повышении стоимости услуг агента, который организует и проводит похороны от эконом-класса до элитных содержится в постановлении мэрии Уфы опубликованном вчера, 17 июля. В нем изменения вносились в предыдущее февральское постановление.
Услуги класса эконом подорожали с 1,73 до 1,9 тысяч рублей, не указанный класс организации и проведения похорон вырос в цене с 2,5 до 3 тысяч рублей, услуги по организации и проведению элитных похорон подорожали на 500 рублей и стоят 8 тысяч рублей., подорожание коснулось и организации и проведения кремации с выездом в другой город, эта услуга агента выросла в цене с 5,7 до 6,8 тысяч рублей.
Напомним, в июне мы подробно изучали рынок ритуальных услуг в Уфе и в подробном материале рассказывали о том, сколько в столице Башкирии стоит отправка в последний путь с повышенным комфортом.