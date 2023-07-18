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В Уфе подорожала смерть

18 июля 2023, 14:28
Фото: 1MI

Умирать себе дороже: в Уфе выросла стоимость организации похорон от эконом до элитных

Информация о новых тарифах на услуги агентов по организации похорон опубликована в постановлении мэрии 17 июля.

«Комбинат специализированного обслуживания» города Уфы будет работать по новым ценам. Информация о повышении стоимости услуг агента, который организует и проводит похороны от эконом-класса до элитных содержится в постановлении мэрии Уфы опубликованном вчера, 17 июля. В нем изменения вносились в предыдущее февральское постановление.

Услуги класса эконом подорожали с 1,73 до 1,9 тысяч рублей, не указанный класс организации и проведения похорон вырос в цене с 2,5 до 3 тысяч рублей, услуги по организации и проведению элитных похорон подорожали на 500 рублей и стоят 8 тысяч рублей., подорожание коснулось и организации и проведения кремации с выездом в другой город, эта услуга агента выросла в цене с 5,7 до 6,8 тысяч рублей.

Напомним, в июне мы подробно изучали рынок ритуальных услуг в Уфе и в подробном материале рассказывали о том, сколько в столице Башкирии стоит отправка в последний путь с повышенным комфортом.

Известно, какую сумму будут выделять из бюджета Уфы на похороны погибших в СВО
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#Уфа#Город#Новости Уфы#Смерть#Ирина Деревянчук
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