В Уфе подорожала смерть

Услуги класса эконом подорожали с 1,73 до 1,9 тысяч рублей, не указанный класс организации и проведения похорон вырос в цене с 2,5 до 3 тысяч рублей, услуги по организации и проведению элитных похорон подорожали на 500 рублей и стоят 8 тысяч рублей., подорожание коснулось и организации и проведения кремации с выездом в другой город, эта услуга агента выросла в цене с 5,7 до 6,8 тысяч рублей.