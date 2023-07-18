В рамках форума «Россия — Африка» состоится фестиваль культуры «Петербургские сезоны»

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Уникальная возможность открывается перед жителями и гостями Северной столицы: они смогут лично оценить весь спектр проявлений самобытной культуры африканских стран — от произведений современного искусства до блюд традиционной кухни стран Африки.
Как отметил Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия — Африка, базой для полноценного развития отношений между Россией и африканскими государствами является установление и укрепление связей между людьми. Он подчеркнул, что именно общие культурные ценности играют роль объединяющего звена между народами и становятся фундаментом для долгосрочных отношений, построенных на доверии и дружбе. «Мы всецело поддерживаем проекты, направленные на выстраивание межкультурного диалога, и уверены, что они станут доброй традицией в будущем», — заявил он. Об этом сообщает gorod55.ru.
Дни африканской культуры и кино, которые стартуют 25 июля в рамках культурно-просветительского фестиваля «Африка. Вместе в будущее» на площадке киностудии «Ленфильм», включают в себя круглые столы, выставки фотографий, выступления африканских исполнителей, тематические лекции и кинопоказы. Кроме того, гости смогут познакомиться с творчеством африканских поэтов. Мероприятия завершатся 28 июля.
Центральный выставочный зал «Манеж» с 26 по 29 июля станет местом проведения выставки «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки». Среди более чем 300 предметов экспозиции — живопись, скульптуры, фотоработы, видеоролики и три масштабные инсталляции, которые создавались специально для данного проекта.
В число мероприятий фестиваля «Ритмы Африки», который стартует 29 июля на Московской площади, входят музыкальная программа, познавательные лекции, а также мастер-классы.
Кроме того, более чем в 40 петербургских ресторанах будет реализован гастрономический проект «Звезды Африки», направленный на ознакомление жителей и гостей города с блюдами традиционной кухни стран Африки. Насладиться шедеврами африканской кулинарии можно будет в период проведения форума.
Фонд Росконгресс выступает в роли организатора второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка».