В рамках форума «Россия — Африка» состоится фестиваль культуры «Петербургские сезоны»

Как отметил Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в формате Россия — Африка, базой для полноценного развития отношений между Россией и африканскими государствами является установление и укрепление связей между людьми. Он подчеркнул, что именно общие культурные ценности играют роль объединяющего звена между народами и становятся фундаментом для долгосрочных отношений, построенных на доверии и дружбе. «Мы всецело поддерживаем проекты, направленные на выстраивание межкультурного диалога, и уверены, что они станут доброй традицией в будущем», — заявил он. Об этом сообщает gorod55.ru.