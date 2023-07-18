В МЧС рассказали подробности затопления города в Башкирии

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Накануне вечером в Туймазах, по информации местных чиновников, выпала месячная норма осадков. В результате затопило тоннель под ж/д дорогой и часть проспекта Ленина.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РБ, сообщение о подтоплении поступило в ведомстве вечером 17 июля, после чего на месте была организована работа по очистке ливневых стоков. Полностью вода ушла в течение получаса.
Напомним, что видео с места событий публиковали очевидцы в социальных сетях. В отделе благоустройства администрации Туймазинского района заявили, что тоннель не справился с потоком, а на проспекте еще не завершено благоустройство, потому и там ливневки также не справились с работой.