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В МЧС рассказали подробности затопления города в Башкирии

18 июля 2023, 12:03
Фото: 1MI
Накануне из-за сильного ливня затопило город Туймазы, а именно тоннель, ремонт которого проводился не один раз, а также проспект Ленина, реконструкция которого продолжается до сих пор.

Накануне вечером в Туймазах, по информации местных чиновников, выпала месячная норма осадков. В результате затопило тоннель под ж/д дорогой и часть проспекта Ленина.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РБ, сообщение о подтоплении поступило в ведомстве вечером 17 июля, после чего на месте была организована работа по очистке ливневых стоков. Полностью вода ушла в течение получаса.

Напомним, что видео с места событий публиковали очевидцы в социальных сетях. В отделе благоустройства администрации Туймазинского района заявили, что тоннель не справился с потоком, а на проспекте еще не завершено благоустройство, потому и там ливневки также не справились с работой.

Город в Башкирии ушел под воду после сильных дождей
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#Элина Сайфранова#Общество#Новости Башкирии
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