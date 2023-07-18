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Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

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В Башкирии сохранится дождливая погода

18 июля 2023, 03:36
Фото: 1MI
Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.

В ближайшие три дня в Башкирии сохранится дождливая погода. Сегодня днем местами прогнозируются сильные дожди, в отдельных районах придут грозы. Ветер днем порывистый, а температура воздуха +18…+23 градуса.

Кратковременные дожди и грозы синоптики обещают также 19 и 20 июля. Втер в эти будет западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до +11 градусов, а днем поднимется до +25 градусов.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Погода на лето#Погода в Уфе
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