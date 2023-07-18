Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
В ближайшие три дня в Башкирии сохранится дождливая погода. Сегодня днем местами прогнозируются сильные дожди, в отдельных районах придут грозы. Ветер днем порывистый, а температура воздуха +18…+23 градуса.
Кратковременные дожди и грозы синоптики обещают также 19 и 20 июля. Втер в эти будет западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до +11 градусов, а днем поднимется до +25 градусов.