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В Башкирии ребёнок проглотил бобра и чудом выжил

18 июля 2023, 04:53
Фото: 1MI

В Башкирии медики спасли жизнь 4-летнего мальчика, проглотившего игрушку

Проглоченная ребенком игрушка «застряла» на границе между пищеводом и дыхательными путями, частично перекрыв их, сообщили в Месягутовской ЦРБ

В городе Месягутово 4-летний мальчик проглотил игрушку в виде бобра из «Киндер Сюрприза», в связи с этим ребенка экстренно госпитализировали в Месягутовскую ЦРБ.

В срочном порядке была развёрнута операционная, планировалась установка трахеостомы… Но благодаря оперативным действиям врача-реаниматолога, игрушка была извлечена без операции, — сообщили в медучреждении.

В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает: он находится под наблюдением медиков. При этом отмечается, что сложившаяся ситуация могла привести к летальному исходу ввиду того, что игрушка в данном случае застряла на границе пищевода и дыхательных путей, частично блокируя собой доступ к кислороду.

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#Новости Башкирии#Происшествия#Азамат Нухов
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