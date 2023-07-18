В Башкирии ребёнок проглотил бобра и чудом выжил

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:56
В городе Месягутово 4-летний мальчик проглотил игрушку в виде бобра из «Киндер Сюрприза», в связи с этим ребенка экстренно госпитализировали в Месягутовскую ЦРБ.
В срочном порядке была развёрнута операционная, планировалась установка трахеостомы… Но благодаря оперативным действиям врача-реаниматолога, игрушка была извлечена без операции, — сообщили в медучреждении.
В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает: он находится под наблюдением медиков. При этом отмечается, что сложившаяся ситуация могла привести к летальному исходу ввиду того, что игрушка в данном случае застряла на границе пищевода и дыхательных путей, частично блокируя собой доступ к кислороду.