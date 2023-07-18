В Башкирии ребёнок проглотил бобра и чудом выжил

В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает: он находится под наблюдением медиков. При этом отмечается, что сложившаяся ситуация могла привести к летальному исходу ввиду того, что игрушка в данном случае застряла на границе пищевода и дыхательных путей, частично блокируя собой доступ к кислороду.