В Башкирии мужчина дал взятку арбузами

В то же время мужчина решил покинуть территорию РФ, однако за неуплату штрафов нарушителю ограничили выезд из страны сроком на шесть месяцев. Тогда он решил дать взятку судебному приставу, в производстве у которого находилось его дело. Взятка состояла из десяти тысяч рублей и нескольких арбузов.