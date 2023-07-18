В Башкирии мужчина дал взятку арбузами

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Сообщается, что у мужчины накопилось большое количество штрафов за неоднократное нарушение ПДД. Их сумма составила порядка 80 тысяч рублей.
В то же время мужчина решил покинуть территорию РФ, однако за неуплату штрафов нарушителю ограничили выезд из страны сроком на шесть месяцев. Тогда он решил дать взятку судебному приставу, в производстве у которого находилось его дело. Взятка состояла из десяти тысяч рублей и нескольких арбузов.
Мужчина был задержан во время передачи денежных средств. Обвиняемый частично признал вину в совершенных им деяниях. Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд.