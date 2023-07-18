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В Башкирии мужчина дал взятку арбузами

18 июля 2023, 07:05
Фото: 1MI

Житель Башкирии в качестве взятки передал судебному приставу арбузы и 10 тыс. рублей

Житель Стерлитамака решил «договориться» с судебным приставом, дав тому в качестве взятки несколько арбузов и 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры

Сообщается, что у мужчины накопилось большое количество штрафов за неоднократное нарушение ПДД. Их сумма составила порядка 80 тысяч рублей.

В то же время мужчина решил покинуть территорию РФ, однако за неуплату штрафов нарушителю ограничили выезд из страны сроком на шесть месяцев. Тогда он решил дать взятку судебному приставу, в производстве у которого находилось его дело. Взятка состояла из десяти тысяч рублей и нескольких арбузов.

Мужчина был задержан во время передачи денежных средств. Обвиняемый частично признал вину в совершенных им деяниях. Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия#Криминал#Взятка#Дача взятки
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